臨停車狂抖動「男女激烈交疊」　人妻敲窗後差點中風：是我老公

▲寂寞人妻與小王在路邊車震，沒想到卻被對方的妻子直接抓包。（示意圖／達志）



記者陳凱力／新竹報導

新竹一名寂寞人妻與「別人的老公」在路旁車震時被抓包，2人皆依通姦罪被判刑也各自離婚，頭頂綠帽的前夫再對小王提出80萬元賠償。民事法官審酌，小王與人妻通姦屬實，已侵害到原告的配偶法益，認定原告主張有理，因此判小王應賠50萬元。

秀秀(化名)的前夫表示，他與秀秀結婚6年多、育有1兒1女，沒想到她竟在2018年9月某日與小王在路旁車震，小王妻發現兩人外遇後，他才驚覺自己也被戴綠帽，秀秀與小王更遭刑事法庭依通姦罪判刑。前夫認為，秀秀與小王顯然已侵害他的配偶權，2名年幼子女失去母親陪伴，精神受損嚴重非常人能體會，要求小王賠償精神損害賠償金80萬元。

▲曾男也向法官坦承，被抓包的3、4天前，也曾車震，全部是你情我願。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

不過小王卻向民庭法官表示，自己因為通姦罪而離婚，所有財產都給前妻，秀秀前夫所要求的金額，他實在無法負擔，請求法官審酌。

據了解，2018年9月間，人妻秀秀在臉書貼文表示自己心情不好，曾姓人夫見狀約她清晨出門，2人將停車於路旁談心，結果談著談著就引火燒身，一時之間乾柴烈火、一發不可收拾。



曾妻奇怪丈夫為何清晨出門，好奇之下搭車尾隨，果然在路旁發現丈夫的汽車，靠近一看竟見到丈夫正與其他女人衣衫不整、交疊纏綿，秀秀被抓包後趕緊穿好裙子下車，2個女人因此在路邊大吵。曾妻氣急敗壞直奔派出所控告2人通姦，並將此事告知小玉丈夫。

沒想到秀秀竟然因害怕姦情曝光，謊稱遭到自己遭到性侵。結果法官調查時才發現，秀秀曾密集與曾男聯繫，並LINE求愛訊息「我想抱抱」、「想你」、「我好想你」、「咬你嘴唇好好玩」、「我喜歡你摸我，很有感覺」，並傳送自拍裸照給曾男欣賞。

2人被抓姦後，秀秀也以LINE向曾妻道歉「真的不是要破壞你們家庭，感到很抱歉」。曾男也向法官坦承，被抓包的3、4天前，也曾車震，全部是你情我願。刑事庭法官依通姦罪判處2人4月有期徒刑，易科罰金12萬元。

民事法官審酌，曾男確與人妻秀秀有通姦行為，侵害到原告的配偶法益，破壞干擾他人婚姻生活，導致原告配偶法益遭侵害，情節重大，認定原告主張有理，因此判曾男應賠50萬元。

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