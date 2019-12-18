「7號一把槍打下民進黨！」王炳忠瞪大眼嗆蔡英文：總統被撩太荒唐了

記者蔣婕妤／台北報導

中選會18日舉辦政黨號次抽籤，新黨由發言人王炳忠代表抽籤，抽出號碼7號。王炳忠受訪時喊出口號，「7號一把槍打下民進黨！」還嗆蔡英文讓自己變成被波特王「撩」的對象，「太荒唐了！太沒格調了！」

針對政黨票號次7號，王炳忠開心表示，七號就像一把槍，很多人覺得新黨人數規模比較小，但重點不在規模，在精準打擊，「新黨七號！打下民進黨！七號一把槍！打下民進黨！」

激動喊完口號，王炳忠開始向蔡英文開炮，怒批蔡英文和網紅波特王合拍影片「被撩」不應該，「蔡英文這些做法完全是搞個人選舉，大家覺得撩妹有趣，但總統把自己變成被撩的對象，將我們台灣前途，中華民國前途，用被撩來表達，說這樣是自由民主，太過荒唐！太過沒有格調！」

▲政黨票號次抽籤會後聯訪。（圖／記者周宸亘攝）

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