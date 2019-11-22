阿兵哥撩小女友「凍未條」　炒飯2次踢鐵板！沒得喬直接關3年

▲吳男趁少女家人外出之際，跑去跟少女約會，期間吳男「凍未條」和少女在家嘿咻2次。（示意圖／取自pakutaso）

記者陳凱力／新竹報導

一名阿兵哥因與未滿14歲的小女友炒飯被她家人發現，一怒之下控告對方性侵。小女友苦苦哀求家人饒過阿兵哥，阿兵哥也坦承犯行，並表示願意和解道歉，但由於少女家人堅持「不肯原諒、不肯和解、一定要給他一個教訓」，因此阿兵哥被依對未滿14歲女子性交罪判刑3年。

判決指出，19歲的吳姓男子，2019年3月底開始入伍服役，他在當兵期間上網結識13歲的國一少女，並成為情侶。交往初，2人不斷以LINE相互挑逗，「安全期可以內射欸」、「女生安全期的文章還是要帶套…」、「有確認不會中嗎」、「還是想嘗試被內射的感覺」等訊息。

吳男趁少女家人外出之際，跑去跟少女約會，期間吳男「凍未條」和少女在家嘿咻2次。事後，少女家人查看女兒手機才發現此事，只是生米煮成熟飯，雖然少女不斷幫男友開脫求情，但少女家人怒不可抑，仍堅持提告吳男性侵。

吳男坦承犯行，事後雖有意賠錢和解，盼能獲少女父親諒解，但由於少女家人拒絕和解，也不願原諒對方，認為吳男已傷害女兒的身心健康，要求法官以依法予以判刑，讓他學到教訓。

法官認，吳男明知少女於案發時不到14歲，竟僅為滿足個人性慾而與少女發生性行為，沒有考量少女年紀很小，對性行為懵懂，所論有害少女身心健全發展，應予以非難，因此依對未滿14歲女子性交罪判刑3年。

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