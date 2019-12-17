高鐵營隊12/18起報名！貼身參觀維修作業　還能一覽「擬真駕駛艙」

▲2019營隊學員近距離觀察列車。（圖／高鐵公司提供）

記者李宜秦／台北報導

高鐵營隊登場！台灣高鐵公司表示，2020高鐵寒假營隊將於本月18日至26日開放網路報名，就讀大專院校、高中職、國中及國小5、6年級的學生，都可報名參加，每梯正取30人、備取10人，共4梯次、120人，30日將公布錄取名單。學員可近距離觀察高鐵維修作業，還可參訪1:1的高鐵車頭模型、擬真駕駛艙等。

高鐵公司表示，「台灣高鐵2020寒假營隊」分為大專組、高中職組、國中組及國小組（5、6年級），共4梯次，每梯次為期一天，一律採網路報名。高鐵公司將於本月27日以電腦抽籤方式決定錄取名單；每梯次正取30名，備取10名，並於30日在活動報名網頁公告錄取名單。

請繼續往下閱讀...

▲2019營隊學員於基地大合照。（圖／高鐵公司提供）

高鐵公司表示，高鐵營隊開辦至今廣受好評，已成為每年寒、暑假最熱門的學生營隊之一。學員們將可搭乘高鐵列車，前往高鐵運務大樓及維修基地。基地終將安排學員參觀高鐵電車線與工程車，透過專業的介紹與導覽，讓學員們近距離觀察高鐵的營運與維修作業。

高鐵公司表示，學員還可參觀位於桃園的「台灣高鐵探索館」，該館是國內首創、也是唯一的高速鐵路主題博物館，學員可在館內一窺台灣及世界鐵路發展歷程，更能透過1:1的高鐵車頭模型、擬真駕駛艙以及許多珍貴的高鐵文物，輕鬆地了解精采的高鐵故事。

高鐵公司表示，寒假營隊各梯次舉辦時間包括2月4日國小組、2月5日國中組、2月6日高中職組、2月11日大專組。盼學員可透過體驗飛速行駛的高鐵列車、探索鐵道文化新知，展開一趟兼具知性與趣味的高鐵之旅。

▲2019營隊學員參訪「台灣高鐵探索館」。（圖／高鐵公司提供）