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越南雪乳妹手機被偷　拒付贖金「竟被流出含蕉片」她霸氣貼整段傳送門反擊！

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▲越南網美ngan98遭人散播香蕉自慰片。（圖／翻攝自IG#ngan98）

▲越南網美ngan98遭人散播香蕉自慰片。（圖／翻攝自IG#ngan98下同）

記者陳亭伃／綜合報導

現代人人手一機，不管到哪裡就算有帶包包，都會將手機握在手上、放口袋，也因此手機的遺失率大增。越南一名雪乳網美「Ngân 98」近日手機失竊，因為沒有設置相簿密碼，竟接到恐嚇電話，倘若不願意支付贖金，將會把相簿內「含香蕉的愛撫片」散佈。Ngân 98並沒有理會，沒想到真的遭到有心人士公開。

Ngân 98在越南的社交網路中相當活躍，作風言談大膽之外，對於穿衣服也相當性感，男粉絲相當多，多半也都是因為她擁有傲人的身材。就在Ngân 98的手機失竊後，她曾一度擔心在網路上希望可以透過鄉民協尋，因為手機並沒有設置相簿密碼，裡面有許多和男友的照片和影片。

▲越南網美ngan98遭人散播香蕉自慰片。（圖／翻攝自IG#ngan98）

▲遭到散佈的影片被截圖相當不雅。

沒想到找手機的消息傳達不久後，有匿名網友透過臉書找上Ngân 98，並要求支付贖金將手機領回，但Ngân 98卻不願意。過了幾日一段Ngân 98頭戴米奇頭飾、用香蕉自慰的影片遭到流出。影片流出後Ngân 98也坦承，自己確實拍過這樣的影片，卻沒想到遭到有心人士當作威脅、流出，感到相當無言。

過去，Ngân 98就因為作風大膽，個性無所畏懼的她，也在影片遭到公開後，在聲明文加上註解，影片在某網站可以找到，以逆向操作回擊惡意散播。

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