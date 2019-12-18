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GTR鑰匙孔轉3分鐘！買便當騎士向路人求救：發不動欸　傻眼真相曝光

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▲▼安全帽、機車。（圖／記者陳俊宏攝）

▲原PO分享路人認錯機車的趣事。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友分享要牽車時，看到一個令人哭笑不得的畫面，讓他直呼「老兄啊，都中午了，你還在給我醉。」

原PO近日在「爆怨公社」臉書社團說，中午去買便當，看見他前面的客人拿著便當離去，他3分鐘後拿著午餐，離開了便當店。

請繼續往下閱讀...

「正當我準備拿著鑰匙要去牽車時，我看見了一個令我苦笑不得的畫面」，原PO表示，看到前面那位客人坐在自己的機車上，「拿著他的摩托車鑰匙來發我的車，鑰匙孔轉了轉、轉了轉。」

▼原PO直呼，「兩台不同顏色及車型的車，你TMD都能搞錯。」（達志／示意圖）

機車。（圖／示意圖／達志影像）

原PO指出，「這老兄看見我一直看著他，他竟然好意思轉頭跟我說『發不動欸』。TMD廢話……那是我的車，鑰匙在我身上，你怎麼發得動？」

原PO表示，當下想說可能對方的車跟他的車同樣顏色、同樣廠牌、同樣車型，「結果我轉頭一看他的車，他是黑色勁戰，我是灰色GTR，兩台不同顏色及車型的車，你TMD都能搞錯。老兄啊，都中午了，你還在給我醉？」

其他人笑說，「我老公開白車，我去開黑色車門」、「我遇過更離奇的，我的車被別人的鑰匙給發動了，鑰匙孔老舊了、同牌的車」、「會不會是家裡的機車有兩三台輪流騎，忘記自己今天騎哪台。我有時候也會找不到自己的機車，才想到『對吼，今天騎別台』。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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