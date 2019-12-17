高雄男點30顆水餃！老闆驚訝「你一人吃嗎」　老饕曝驚人食量：2小時吃完

▲您能吃幾顆水餃呢？（資料照／記者李姿儀攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友發文說，「一個人吃30顆水餃很稀奇嗎？不然店家怎麼會這麼驚異，還問我『這是你一個人吃嗎』？」結果不少人看到原PO貼出的照片，都紛紛問同一個問題。

根據原PO近日貼在「爆廢公社」臉書社團的照片，桌上放了兩盤滿滿的水餃，一盤各15顆，還有一碗丸子青菜湯。

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對於原PO的發問，許多網友留言，「還好吧！我一個弱女子也能吃30顆」、「我以前也可以耶，30顆不難」、「還好啦，我一個女生最多吃50顆」、「紀錄80顆，不過是在國中時候的紀錄」、「80顆吃了3小時」、「我上次一個人點50顆，老闆看著我吃完後，站起來走過去，馬上拿單子要結帳。結果我開口『老闆再30個』；他說『你還吃得下喔』；我回他『我還有點餓』」、「我2個小時可以幹掉150顆」。

▼原PO分享吃30顆水餃的事。（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）

原PO後來說，「原來30顆對大家來說都是小菜一碟，是我太小看各路廢友了。」有網友表示「跟老闆說店在開，還怕客人會吃」；原PO回「可能怕點太多又吃不完浪費。」他也回應網友的問題說，這間水餃是在高雄。

但也有不少人看完原PO的照片，問一樣的問題，「我比較驚訝的是你沒配酸辣湯」、「沒點酸辣湯，扣分。」原PO回「比起酸辣湯，我比較喜歡玉米濃湯。」

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