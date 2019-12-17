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「我是汙點」！老師當同學面指責偷手機　15歲少女心碎跳樓「校服全血」亡

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小歡從9F跳下。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲小歡從9F跳下。（圖／翻攝澎湃新聞）

圖文／周刊王

大陸甘肅省定西市15歲少女小歡被老師當眾指責偷手機，受不了輿論壓力，從住家9樓跳下；她在遺書中強調，真的沒有偷手機，只是幫忙交情好的同學拿回被老師沒收的手機。不過相關單位調查後認為，老師處理的方式適當，不存在逼死學生的問題。

根據《澎湃新聞》報導，小歡的母親表示，當時接到班主任的電話稱女兒從辦公室偷走了一支手機，因此要她到校處理，後來女兒才吐露實情，坦承確實有拿走手機，也向老師道歉，沒想到隔天居然會跳樓輕生。母親說，「女兒有留下遺書，我看見她身上穿著校服，全身是血。」

而小歡的遺書寫道，「爸爸媽媽，你們就當沒養過我，因為我以後會是你們兩個的污點，我不想這樣，所以，再見吧！」遺書裡透露，好朋友的手機在晚自習被老師沒收，受了同學委託才去把手機拿回來，自己真的沒有偷東西。

不過好友的父母則反駁，孩子確實曾被老師沒收手機，但沒有委託小歡幫忙把手機拿回來；好友也在製作筆錄時表明，完全沒這件事。

小歡的母親則聲淚俱下表示，老師當著同學的父母等多人面前指責女兒，讓女兒相當委屈，間接導致了女兒去自殺；另外，自己很清楚女兒的個性，不可能無故自殺，背後一定有隱情。

渭源縣紀委監委調查後表示，根據校園制度，老師將小歡同學手機收繳予以保管並無不妥，且在處理後續手機一事時方法得當，不存在逼死學生的問題，過程中無任何違紀違法行為；全案14日由教育局調查小組進行複查。

【自殺警語】

◎給自己一個機會：張老師專線1980、安心專線1925、免付費生命線1995。

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