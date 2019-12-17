自稱四海企業！屁孩「約工頭輸贏」被打爆…態度秒轉變　網虧：是四海豆漿吧

▲年輕人到工地打工卻惹到工頭。非當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者黃可昀／綜合報導

台北一名工人表示，最近有一位年輕人到他工地當臨時工，但態度相當消極，做事的效率也有待加強，經過一個上午的觀察後認為他並不適用，於是中午就請他回去，怎料此舉卻激怒對方，兩人當場在工地打了起來，隔天對方甚至撂人來「輸贏」，最後這位年輕人的下場讓網友們全笑翻。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，雖然這位年輕人只做了半天就被他開除，但是上午的薪水照樣算給他，並沒有要佔便宜的意思，結果對方卻情緒激動喊著要輸贏，「要輸贏我也跟他輸贏了，被我打爆」，本以為事件到此就能落幕，想不到對方依舊不罷休，隔天帶了兄弟們直接到工地宣戰。

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▲年輕人見到警察出面馬上退縮，囂張氣焰全無。非當事人。（示意圖／pixabay）



這位年輕人打輸後，回家越想越不甘心，隔天帶了一大群兄弟到工地耍帥，結果囂張不到幾分鐘，立刻就引來警察關注，「被開無照跟社維法」，這群年輕人眼見情況不對勁，態度立刻大轉變，低聲下氣地向原PO借20萬，深怕自己被警察抓走，對比先前張揚氣焰實在判若兩人，「還自稱中和四海企業的，秒被打臉，笑死人。」

網友看完紛紛表示，「要工作就認真做，要混兄弟就好好混，最討厭二樣都做不好的」、「四海的要出來工地打零工，也蠻掉漆的」、「我台中八方雲集」、「當做工地的都吃素的喔」、「怎麼會有人白痴到去挑釁工頭」、「我五福臨門的」、「是中和四海豆漿吧。」

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