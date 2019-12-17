「要高雄人情何以堪！」陳其邁批韓國瑜：市民找不到市長、政見跳票





▲國民黨總統候選人韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

台灣基進及公民割草行動21日將舉行「1221Wecare台灣大遊行」，也就是「罷韓遊行」，同日。韓陣營也將舉辦「挺韓大遊行」迎戰。行政院副院長陳其邁17日受訪時批評，韓國瑜讓市民找不到市長、政見不是跳票就是大幅縮水，要高雄市民情何以堪。

針對罷韓遊行是否參加，陳其邁表示，選舉剩下20幾天，有很多立委或總統助選的行程，假日的時間都會佔得非常滿。這次是民眾相對在同一時間有支持國民黨或韓國瑜的遊行，也有民眾自發的「Wecare」，假如大家覺得市長選了一半離開或對市長有不同意見，自然而然會有不同意見的表達，所以合法的集會遊行，民眾自由自在地表達意見，都尊重和支持。

陳其邁指出，韓國瑜高雄市長做了不到4個月就落跑去選總統，如今回來高雄又要談所謂固樁，「這個對高雄市民來講情何以堪？」

陳其邁說，高雄市民需要的是一個專職、能夠解決高雄問題的市長，不然重大建設或是重大招商找不到市長，整個城市的建設因此延緩下來，當然損失了，市民很難接受，「假如他沒有回來無所謂，他還有他的人在這裡，那幹嘛還要選這個市長？」

陳其邁強調，市長就是在市民有困難的時候，要找得到市長；市民要拚經濟，也要找得到市長，這是一個競選承諾，更何況韓國瑜開了那麼多的競選支票，到現在不是跳票就是大幅度縮水，「我想不要覺得市長就是跳板、就是要選舉，就是綁樁、拔樁，大可不必，假如政績做得好，市民就會支持。」

另外，對於高雄市副市長舉了三項政績稱做的比前朝好，陳其邁回應，政績做得好不好，問高雄市民最清楚，也最能夠瞭解真實的民意，韓市長不僅是六都，還是全國所有縣市倒數第一名，應該好好傾聽民意，假如片面拿一些數字，其實沒有太大意義。