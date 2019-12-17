劉世芳選旗幟遭破壞！眼睛嘴巴都被塗黑　警鎖定一嫌「就是她幹的！」

▲民進黨立委劉世芳口看板遭不明人士破壞 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

民進黨立委劉世芳位於楠梓區智昌街勇昌街口看板遭不明人士破壞，不僅劉世芳的眼睛、嘴巴遭麥克筆塗鴉，連總統蔡英文及副總統候選人賴清德的臉也都遭塗成黑。經過濾現場附近監視器，火速鎖定一名拾荒婦人涉案，警方將朝向違反選罷法及刑法毀損罪方向進行偵辦。

楠梓分局加昌派出所員警17日下午巡邏時，發現楠梓區國昌里智昌街與勇昌街口上劉世芳競選立委旗幟遭塗鴉。楠梓警方不敢大意，立即派遣鑑識人員到場採證勘查。經員警檢視周遭公、私設監視器，發現日前夜間21時許有一名可疑婦人在布條周遭徘徊，並疑似使用黑色麥克筆在候選人的眼睛、嘴巴部位任意塗鴉。

經警方比對轄區治安顧慮人口，花了一個多小時的時間就迅速掌握關鍵影像，掌握一名70多歲的何姓拾荒老婦涉嫌重大，警方將朝向違反選罷法及刑法毀損罪方向進行偵辦。

楠梓分局分局長古瑞麟表示，塗鴉或毀損競選旗幟已違反選罷法及毀損罪，切勿因個人情緒發洩、一時好玩或因政治立場不同而惡意破壞，以免觸法。

而劉世芳競選服務處也發出聲明「位於楠梓區智昌街勇昌街口看板遭不明人士惡意破壞一事感到非常遺憾，現場也已交由警方偵辦。在台灣社會雖享有言論自由，但不代表可以這樣任意毀損他人物品。也籲請大家和平、冷靜的看這一次的選戰，不要有這麼多的仇恨跟破壞。請珍惜台灣得來不易的民主，共同抵制任何選舉暴力與威脅。」

「即日起，我退出老化黨。」