吳敦義批治安夭壽壞　「蔡英文是衰尾查某！」

▲吳敦義出席韓國瑜全國勞工後援總會成立。（圖／翻攝吳敦義臉書，以下同）

記者呂欣玫／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜全國勞工後援總會17日正式成立，副總統候選人張善政、黨主席吳敦義、前副總統連戰皆出席。吳敦義致詞時痛批，總統蔡英文3年半來做總統做得都不好，治安「夭壽壞」，經濟也不好，造成兩岸對峙，是「衰尾查某」。

吳敦義致詞表示，大家都是為了幫「台灣安全、人民有錢」做號召的韓國瑜當選總統，韓國瑜與張善政順利當選，就會選出一位有能力、有品德、有經驗、有氣魄的行政院長，來帶領中華民國的內政、外交、軍事、經濟、財政等。他強調，立法委員也很重要，一定要衝過半以上的60席。

吳敦義強調，蔡英文三年半來做總統做得都不好，治安「夭壽壞」，經濟也不好，是「衰尾查某」。他強調，國民黨堅決反對一國兩制，堅持一中各表的九二共識，維繫兩岸的穩定和平發展。

吳敦義指出，我們要廉能政府、繁榮經濟、社會和諧、兩岸和平，「這四根支柱扎得穩，國家就會勇」。韓國瑜就是要拚這四根支柱，「台灣安全，人民有錢」，他呼籲大家全力支持韓國瑜，我們要「下架空心蔡，上架中華民國派」。

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