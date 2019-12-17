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邱毅看「63歲蔡英文」被撩噁心想吐...民進黨怒批沙豬：不歧視不會選舉？

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▲新黨不分區立委候選人邱毅。（圖／記者屠惠剛攝）

▲新黨不分區立委候選人邱毅。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

網紅波特王日前與總統蔡英文合拍影片，過程中大玩「撩總統」，引發熱烈討論。不過，新黨不分區立委候選人邱毅卻批評，看63歲的小英被撩「噁心想吐」。對此，民進黨痛斥相關言論非常「沙豬」，「不歧視不會選舉？」

網紅波特王以幹話、撩妹影片爆紅，在臉書、YouTube、IG都有大批粉絲，近來與總統蔡英文合拍影片，在影片中大撩蔡英文，但因稱對方「總統」，還把影片PO到臉書與YouTube，遭大陸解約。對此，新黨不分區立委候選人邱毅看了波特王與蔡英文的影片後直言，「實在噁心的想吐」。

邱毅17日在臉書評論，看了「大撩蔡英文，蔡英文喜不自勝」的視頻，實在噁心的想吐。他說，蔡英文都63歲了，或許是幻想被年輕男子「撩」已經很久了，「因此面對波特王那種『妳是我的心頭肉』的下流撩妹術，竟然表現出芳心暗喜、小鹿亂撞的喜悅，我看後真有受不了的難受」。

對此，民進黨發言人李晏榮17日批評，張善政是國民黨副總統候選人、邱毅是新黨不分區候選人，難道藍營不歧視女性不會選舉嗎？民進黨對於如此的沙豬言論嚴正譴責，若藍營日後還有相關發言，民進黨也會繼續譴責。

民進黨婦女部主任蔡宛芬痛斥，邱毅的言論是性別和年齡的雙重歧視，非常刻板印象的說法，不知道為什麼一個男人六、七十歲可以結婚，一個女人六十幾歲為何不可以被撩？這是非常歧視的說法，邱毅已經不是初犯，過去也曾說綠委管碧玲又老又醜。她感嘆，不知道台灣社會什麼時候才可以正視一個女人的能力，而不是她有沒有結婚、生小孩，或是她的年紀做評論，「請下架沒有性別意識、對性別不友善的政治人物。」

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