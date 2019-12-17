罷韓遊行陳其邁賣關子不說　談到韓國瑜還是超怒：市長不是跳板

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

行政院副院長陳其邁17日 出席「行政院擴大補助高雄產業配合政策響應記者會」 ，現場媒體問這禮拜的罷韓遊行是否會回來參加？陳其邁並無直接回答會不會，只說選舉逼近假日行程都會排得很滿。不過談到韓國瑜他還是有許多意見「你說他有沒有回來無所謂，他有他的人在這裡，幹嘛要選市長。不要覺得就是市長就是一個跳板，就是要選舉就是要綁樁拔樁，大可不必，政績做得好，市民就會支持。」



▲行政院副院長陳其邁。（圖／記者翁進忠攝）

▲陳其邁被問到是否會回高雄參加罷韓遊行，並無給肯定答案。（圖／記者翁進忠攝）

由於這禮拜高雄將同時上演挺韓及罷韓遊行，是否會回高雄來參加？陳其邁說「選舉剩下20幾天，有很多的立委或者是總統的助選的行程，大概假日的時間都會非常滿。我想民眾相對的在同一時間，有支持國民黨或韓國瑜的遊行，也有民眾自發發起的Wecare遊行，假如大家覺得說市長當了一半離開，或者是說對於市長有不同意見，就自然而然會有不同表達，所以合法的集會遊行，民眾自由自在的表達意見的我們都尊重都做接受。」

陳其邁再批「我想高雄市長不到四個月就落跑去選總統，那我真的不想再說，他回來高雄又談所謂的固樁，對高雄市民來講，情何以堪，高雄市民需要的是一個專職的能夠解決高雄問題，這些重大的建設、招商找不到市長，城市的建設因此延緩，損失是市民難接受。」

▲陳其邁出席「行政院擴大補助高雄產業配合政策響應記者會」。（圖／記者翁進忠攝）

他轟「你說他有沒有回來無所謂，他有他的人在這裡，幹嘛要選市長，市長就是市民有困難找市長，市民要拼經濟，也要找得到市長，這個是一個競選承諾，更何況他看到那麼多的競選支票，現在不是跳票，就是大幅度的縮水。不要覺得就是市長就是一個跳板，就是要選舉就是要綁樁拔樁，大可不必，政績做得好，市民就會支持。」

而針對高雄市副市長葉匡時於臉書貼出一張對照圖，指出不論是清疏量、登革熱病例、農品出口額等13項績效都遠遠超過陳菊。陳其邁則說「我想政績做得好不好，問問高雄市民最清楚，最能夠了解真實的民意，韓市長不僅是六都，還是全國所有縣市倒數第一，應該要傾聽民意，假如片面的拿一些數字我覺得沒有太大的意義。」