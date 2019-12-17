楊蕙如再爆新公司3年獲政府超多標案！韓國瑜：地毯式清查殺外交官兇手

▲國民黨總統候選人韓國瑜出席工商界後援會成立大會。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

「卡神」楊蕙如案最新進度，再爆出新公司「品原顧問公司」，楊蕙如所有的易始公司、品原公司被查出是同一組人馬，連公司地址、廣告都相同，且這三年來得標政府20多起標案。對此，國民黨總統候選人韓國瑜17日提出三點呼籲，強調檢調單位應成立專案，針對楊蕙如所有金流、人脈以及有無用公家資源挹注她的公司，做地毯式清查。

對於這件事情韓國瑜有三點回應，第一、呼籲楊蕙如，勇敢出來做污點證人，全台人民一定要阻止網路殺人、網路帶風向的事情，第二、希望全台所有人民一起尋找楊蕙如。第三、立刻成立專案小組，針對楊蕙如所有金流、人脈以及有無用公家資源挹注她的公司，做地毯式清查。



韓國瑜表示，全台灣人民都想要了解，何況這次扮演了兇手，謀殺了一名優秀外交官，這些帳號一個接著一個爆出，這都不是正常現象，檢調應該立專案普查，給人民一個交代。

韓辦總發言人王淺秋、發言人葉元之、台北市議員游淑慧、羅智強、侯漢廷上午召開記者會，公布追查到楊蕙如的新公司及其政府標案「從中央到地方，南北都中標」。

侯漢廷首先攤開證據，揪出楊蕙如網軍集團除了易始公司，竟然還有另一家「品原顧問公司」。品原與易始電話尾號只相差一碼，地址還曾經一模一樣，最關鍵的證據是，品原和易始兩間公司向台北市政府競標的內容，都曾幫蔡英文總統大選做過行銷，連簡報版面都一模一樣，「這二間公司顯然都是卡神集團！」。

「楊蕙如事件不斷越擴越大，如同看到一隻老鼠就一定有一窩老鼠！」，游淑慧砲轟，易始11個標案拿到2100萬，九成都是限制型招標。品原從原本體育公司在105年成為顧問公司，短短一個月內就得標台北市政府觀傳局94萬元標案。隨後，農委會跟立法院也都有標案提供給楊蕙如網軍集團，如今台北市政府竟變成楊蕙如的提款機，成為楊蕙如的「政治蟑螂窩」！

游淑慧直言，「品原顧問真是好棒棒！可以觀光行銷，又能做輿情監測，還可以幫屏東縣政府做農地農情資源管理勞務採購！」，標案大部分都用限制型招標，楊蕙如究竟還有多少好朋友們通通把標案給她，這令人生疑。

羅智強接續強調，卡神已被司法官認證是網軍頭子，更重要的是還幫謝長廷霸凌文官，掏挖納稅人的鈔票養肥楊蕙如，如今集團拼圖越來越清楚。羅並展示一張「政治親等關係圖」，政治一等親就是謝長廷與楊蕙如；政治二等親就是立委管碧玲向中油要180萬補助，用國家資源幫卡神找養分，讓卡神又肥又壯可以到處霸凌別人；政治三等親包含康裕成、潘孟安等人，直接以經費供應給卡神集團，「民進黨還有辦法再繼續切割卡神嗎？選民要告訴民進黨，會用選票下架民進黨！」。

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