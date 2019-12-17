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李佳芬稱「無數人看到韓國瑜會下跪」　王定宇揭2大謊言：誤認紫衣妙蟬？

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▲▼李佳芬出席美國華盛頓僑界造勢活動。（圖／韓國瑜競選辦公室提供）

▲李佳芬出席美國華盛頓僑界造勢活動。（圖／韓國瑜競選辦公室提供）

記者陶本和／台北報導

針對國民黨總統候選人韓國瑜夫人李佳芬赴美國，指稱無數民眾看到韓國瑜都直接下跪。民進黨立委王定宇17日在臉書打臉，揭開此說法的2大謊言，「看到韓國瑜會下跪？李佳芬把『紫衣妙蟬』誤認國瑜？」

由於李佳芬向美國僑胞指稱，「當我們行遍每個地方的時候，你會看到無數無數的民眾，無數無數的好朋友，看到韓國瑜也會直接下跪」，王定宇表示，韓國瑜自擔任市長後，連高雄的行政區都沒走完一半，現在當候選人，行程少到誇張，「哪裡行遍每個地方？還是行騙？」

其次，王定宇表示，「 無數無數的人，看到韓國瑜會下跪？各位好朋友有看到過嗎？李佳芬是把『紫衣妙禪』誤認為『國瑜』嗎？」

王定宇說，「無數無數」的意思是指很多，還是很少？連「旺中韓天」文宣台，也只有四次，其中一個還是韓粉假冒菜農耶，韓氏夫婦連造神都在騙，說的話還有什麼可信度？

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