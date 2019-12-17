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快訊／丁守中二審敗訴！中選會：尊重法院判決

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▲丁守中選舉官司敗訴確定後，發表聲明。（圖／記者吳銘峯攝）

▲丁守中選舉官司敗訴確定後，發表聲明。（圖／記者吳銘峯攝）

記者蔣婕妤／台北報導

2018年九合一選舉，落敗的國民黨台北市長候選人丁守中提出選舉無效訴訟，台北地院於今年5月判丁敗訴，高等法院17日二審也宣判丁守中敗訴。針對台北市長選舉無效訴訟台灣高等法院判決駁回上訴人丁守中先生之上訴，中選會回應，尊重法院判決結果。

中選會回應，107年台北市長選舉無效訴訟，已經台灣高等法院判決駁回上訴人丁守中先生之上訴，本件訴訟經台北地方法院、台灣高等法院詳細審理，證實台北市選舉委員會及3萬餘名選務人員，辦理本次台北市長選舉之合法性及公正性，中選會尊重法院的判決，並感謝依法公正辦理選務的全體選務人員。

中選會表示，107年地方公職人員選舉因公民投票案驟增，選務機關因應不及，對於各項選務缺失，該會已深切檢討，並積極改進，辦好明（109）年1月11日舉行的第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉，該會責無旁貸。

中選會進一步說明，雖然今年6月21日修正公布的公民投票法第23條規定，公民投票日定於8月第4個星期六，自中華民國110年起，每2年舉行1次。明年1月11日舉行的選舉，將不會有公民投票同日舉行投票，中選會仍透過調降每個投開票所選舉人數、增設投開票所、增設圈票處遮屏、採行優先投票措施、加強投開票所工作人員教育訓練等方式，推動選務革新，完善各項選務作業流程，投票日將首度成立中央選務指揮及應變中心，確保投開票作業順利進行。該會也將秉持依法行政，公正、公平、公開辦理選舉的超然立場，以積極審慎的態度，順利完成明年的選舉。

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