丁守中二審敗訴　北市選委會：選務人員這一年受盡委屈

▲台北市選委會副總幹事余淑（女宜）、黃珊珊 。（圖／記者楊亞璇攝，下同）

記者楊亞璇／台北報導

去年台北市長選舉，落敗的國民黨候選人丁守中提出選舉無效訴訟，高等法院17日二審宣判丁敗訴，這個判決也了宣告台北市長選舉紛爭落幕。 台北市選委會副總幹事余淑（女宜）受訪難掩激動情緒，強調一切依中選會規定辦理，一定非常公正，經得起檢驗，「謝謝選務人員，這一年來大家受盡委屈了」。

身兼北市選委會主委的副市長黃珊珊也強調，選務是一條鞭的，屬於中央管轄，是非常中立的單位，專職人員考績都不在台北市，代表根本不可能影響他。

黃珊珊指出，當時九合一大選會混亂，因為綁了10個公投案，這個結果證明，雖然我們選務不是盡善盡美，也有一些瑕疵，但是絕對沒有任何的違法，或故意疏失的地方。

黃珊珊強調，今年的選務會在這個基礎之上，記取所有可能發生的狀況、教訓，盡量做到最完美，相信沒有一個選務人員有任何私心，尤其是在公開公正的開票場所，不太會有上次監察委員所指，選務人員有任何個人或整體作票的問題，今天這個判決只是釐清事實，謝謝法院還給選務人員一個公道。

黃珊珊強調，希望選務人員都能拾回對選舉的信心，希望不要因為可能的爭議，造成選務人員以後都不敢當選務人員。

北市法務局長袁秀慧補充，由於綁公投10個案子，確實行政上可以再檢討，但沒有構成法律要件，因此沒有違法，二審判決在市府預料之中。

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