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敗訴確定　丁守中：司法系統保守封閉，需要更深層改革

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▲▼丁守中選舉官司敗訴確定後，發表聲明。（圖／記者吳銘峯攝）

▲丁守中選舉官司敗訴確定後，發表聲明。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

國民黨台北市長候選人丁守中敗選後提出選舉無效訴訟，高等法院17日判決他敗訴確定。到庭聆聽宣判的丁守中隨後發表聲明，說「個人是小小的失落，但對於台灣的未來是大大的憂心。」他也認為司法系統過於保守封閉，已經淪為當權者的打手，需要更深層次的改革。

丁守中提出的選舉無效訴訟，一審敗訴後他上訴二審，全案於17日宣判，高院駁回上訴，仍判決他敗訴，全案確定。丁守中帶著妻子一同聆聽宣判，聽完宣判後，他在法院內花了5分鐘沉澱心情，隨即發表聲明。

他說，「丁守中的選舉訴訟也結束了，但台灣的民主還在掙扎。我們看到，司法原本應該是民主法治、正義公理的最後一道防線，但我們看到最後這一道防線也陷落了。對於這個判決的結果，丁守中個人是小小的失落，但對於台灣的未來是大大的憂心。」

丁守中強調，本次選舉有多個亂象，包含超過8成的投票所還沒結束投票，其他投票所就已經開票；另外排隊等投票的選民，可以一邊看手機開票，一邊等候投票，已經影響投票的公平性。「大家一面看著開票結果，一面在投票。這樣嚴重違憲、違法、違反公平原則、成為國際媒體笑柄、笑談的荒謬選舉，竟然還被我們的高等法院予以最終的認可和支持。」

丁守中話鋒一轉，認為這是台灣司法體系嚴重的問題。「我們不是沒有法，我們是沒有司法。從我個人的案件裡面可以看得很清楚，我們的封閉保守的司法系統，需要更深層次的改革。司法系統的自我設限，還有對於當權者的維護，對照我們公義國家，跟法治國的理想抱負，如夢幻泡影一樣，沒有辦法實現。高等法院這樣的判決，等於告訴人們，當權者可以完全的享受執政的優勢，可以肆無忌憚地操控選務，選務機關再怎麼樣的違法違憲、再怎麼樣的不公平、再怎麼樣的違反法律原理原則、行政程序，到最後都可以不用負責任。」

丁守中最後舉出中選會主委李進勇，以及日前公開要求大家投票投民進黨的內政部次長陳宗彥，強調目前政府並未遵守行政中立原則，「沒有了公平公正的選舉，我為台灣的民主憲政，深深的擔憂。當權者恣意的享受權力的傲慢，逐步的侵蝕我們人民的民主法治和人權……我呼籲全國的民眾，以我的案子為戒，大家要睜亮眼睛，大家要更強而有力的、監督、制衡，甚至下架這個違法濫權的政府。」

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