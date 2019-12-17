丁守中選舉無效訴訟　高等法院說明敗訴理由

▲台灣高等法院民事庭發言人陶亞琴，說明丁守中選舉訴訟敗訴理由。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

國民黨台北市長候選人丁守中敗選後提出選舉無效訴訟，高等法院17日判決他敗訴確定。高院指出，丁守中提出的「公投綁大選」與「選務瑕疵」等爭點，雖然有些事實確實發生，具有瑕疵，但這些瑕疵並不影響選舉結果，另外舉證不足，難以證明瑕疵影響投票結果，所以判決敗訴。

去年11月24日的九合一大選後，丁守中以3252票的差距落選。他認為投票過程中有諸多疏失，聲請重新驗票，並繳交保證金428萬餘元，驗票最後結果確認丁守中獲得57萬7096票，當選的柯文哲獲58萬663票，2人差距擴大為3567票。丁守中隨即提出選舉無效之訴，控告中央選舉委員會、台北市選委會等單位，包含「公投綁大選」、「一邊開票、一邊投票」、「棄保效應」等選務違法失職亂象，要求重新投票。一審台北地院審理後，判決丁守中敗訴，丁守中上訴二審。

案件上訴後，丁守中並未提出新爭點與新證據，全案經由高等法院6個月的審理後，於17日宣判，高院駁回丁守中上訴，丁敗訴確定。高院之後由民事庭發言人陶亞琴，出面說明判決理由。

其中丁守中主張，北市選委會放任選舉人於投票時間截止後進入投票所投票，當時不少人仍在排隊，並可以使用手機監看開票結果，「一邊投票、一邊開票」的亂象，嚴重影響選民。但高院認為，依照《公職人員選罷法》規定，當時已經在場排隊的選民，處於隨時可以投票的狀況，讓他們將票投完並未違反公平原則；此外，丁守中主張排隊民眾看手機開票，高院認為，依照該法規定，沒有禁止未進入投票所的民眾使用手機，所以選委會沒有違法；此外，高院也認為丁守中並未舉證，選民看了手機開票後，就會影響投票結果。

至於公投綁大選的部分，高院認為此乃立法裁量問題，是中選會遵循合法法規，所做出的決定，並未違法。而棄保效應部分，高院則認為丁守中並未舉證證明，這部分也未採信。高院綜合以上意見，認為本次選舉確實具有許多瑕疵、缺失，但並未影響投票結果，故丁守中主張的內容，並為該當選舉無效之訴要件「選舉委員會辦理選舉違法，足以影響選舉結果」，因此駁回上訴。

