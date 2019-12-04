李佳芬弟開記者會澄清砂石案　5分鐘唸完稿閃人：請蔡英文處理假新聞

記者傅誠、唐詠絮／雲林報導

國民黨總統參選人韓國瑜的岳父李日貴，因為「20年前的砂石場生意」近日飽受媒體輿論抨擊，他的兒子雲林縣議員李明哲4日在雲林縣議會召開記者會，公開當年在議會質詢的完整紀錄資料，請求蔡英文總統處理「假新聞」，還給她父親一個平靜的生活，不要因為選舉持續的傷害他父親。

▲雲林縣議員李明哲還原父親李日貴砂石場「真相」。（圖／記者傅誠攝）

上午10點的記者會，外傳李日貴與李佳芬都會到場，但後來，只有李明哲一人，表情嚴肅的步入記者會場，唸完聲明稿前後不到5分鐘便快步離開會場。

以下為李明哲聲明稿全文：

蔡英文總統曾說「我們要讓製造假新聞的人得到警惕，我們要向全臺灣的假新聞說不！」也曾說「台灣言論自由的邊界正被侵蝕，社會信任的紐帶正在瓦解，假訊息正給台灣的民主和自由，帶來嚴峻的挑戰。」但是其父親的名聲，受到帶著惡意的假新聞報導侮辱。

假新聞讓社會大眾認為李日貴是一個「囂張、猖狂、亂用公權力」的人，為了私利不擇手段。身為人子感到非常痛苦，所以要站出來為父親洗刷冤屈。他可以接受在選舉的過程中合理的檢驗，但不能接受惡意糟蹋父親的名聲、傷害自己的家庭。

李明哲引用媒體報導李日貴質詢內容，「說外省女婿也就是韓國瑜，看他砂石賺兩個月，所以要去選立委、當年李日貴的砂石生意『做很大』、『賺很大』，甚至還傳出三個月賺六億的傳聞」。

媒體故意製造韓國瑜選立委就是看他丈人爸賺很多的錯誤印象，但是看議事錄就知道，李日貴的意思根本不是那樣，而是駁斥「三個月賺六億」的謠言，並公開完整的議事錄，給大家檢驗。相信這些內容媒體手上都有，但是有心人士叫他們以標題殺人的方式，來糟蹋他父親的人格。

李明哲解釋，李日貴說「人從出生到死都要砂石，連死後也要砂石來空」，事實是當時許多工程都需要砂石，因為當時彰化縣長周清玉全面禁採砂石，致使很多做工事的人，有可能因為工程不能完成而破產。

李明哲表示，當時有很多外地的砂石車開來，甚至等一日一夜，也只能載到一車溼答答的砂。不管排隊排多長，李家是合法的業者，一天只能做固定的量，無法多賣，結果被人「白白的布染到黑」，說李家賺很多，所以李日貴很生氣，才會在質詢時說那些話。

雖然那時候，有人願意用更高的價格來買，但是他母親說「大家都是辛勤工作謀生，一樣要過日子，不可以趁人之危漲價貪利」。他父親是合法的業者，賺的是合法的錢，與那些盜採砂石、做無本生意的完全不同。

沒想到今天媒體斷章取義把李日貴變成一個「利用職權賺黑心錢」的人。他想請問蔡英文總統，看到這麼明顯、這麼惡意的報導，這不就是妳最反對的假新聞嗎？

臺灣民主已經超過一甲子了，李家三個人努力的付出與服務，獲得雲林鄉親認同，一票一票選出擔任議員，這是臺灣人的民主價值，不是部分媒體刻意塑造的「地方權貴」。現在還有很多這樣的假新聞，因為選舉持續傷害他父親，他要再次拜託蔡英文總統處理假新聞，還給他父親一個平靜的生活。

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