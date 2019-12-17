「傳統媒體被民進黨控制！」　周錫瑋籲全民站出來對抗「綠共」網軍

▲「全民打鬼來監督 空軍情蒐戰綠蛆」記者會。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨17日召開「全民打鬼來監督 空軍情蒐戰綠蛆」記者會，打鬼軍團團長周錫瑋以及挺韓直播主「歷史哥」、「寒國人」、「包子隊長」出席分享自身經驗。周錫瑋在記者會中質疑，總統蔡英文在做的事情就像「綠共」的文化大革命，要用抹黑、抹紅的方式把韓國瑜與中共混在一起，用專制讓人民不知道正確訊息，呼籲大家站出來對抗「綠共」的網軍。

周錫瑋表示，上周打鬼軍團成立後創立了信箱，歡迎大家將轉傳網路負面選舉資訊（kmtgb2020@gmail.com）。他指出，一開始就接到非常骯髒的抹黑資訊，今日談綠色網軍破壞民主，他認為，任何民主國家的人民都有知的權利，可以透過傳統媒體或Line、FB等新媒體。然而傳統媒體被民進黨控制，NCC也為虎作倀，韓國瑜只有挨打的份，這是民主社會所不能容許。

周錫瑋指出，近期有一些韓國瑜後援會等公開社團、粉專與相關臉書帳號竟被刪除，讓民眾無法得知正確選舉訊息，並以美國總統川普用新媒體對抗傳統媒體贏得總統大選為例，在台灣， 傳統與新媒體全被民進黨封殺，導致民眾知的權利被抹煞。周錫瑋向蔡英文喊話：「請妳停止這樣破壞民主的行為」，他認為，蔡英文正在沒收媒體、民主、法治，最後就會沒收選舉，完全違背國家民主法治精神。

周錫瑋批評，蔡英文在做的事情就像「綠共」的文化大革命，要用抹黑、抹紅的方式把韓國瑜與中共混在一起，用專制讓人民不知道正確訊息。他也質疑，當臉書多個帳號被刪除，為何偏綠帳號沒被刪除？請臉書說明用何標準刪除社群網站，另外，他也請NCC出面說明，用何標準懲處媒體？以及有哪些媒體違法但未懲處。