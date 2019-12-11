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黃國昌再爆李佳芬家族「國家當作我家」　282萬元補償金半毛不繳

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▲▼黃國昌召開「韓李非法占用國有地，補償金擺爛不繳」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃國昌召開「韓李非法占用國有地，補償金擺爛不繳」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

時代力量立委黃國昌11日召開記者會，表示國民黨總統候選人韓國瑜及其妻李佳芬家族不僅濫用國家資源圈地蓋砂石場牟利，更出示2002年國有財產局至雲林西螺現勘的文字紀錄、照片佐證，指控李佳芬家族不但拒繳282萬7136元的使用補償金，事後也沒有歸還土地、將國有土地恢復原狀，痛批李佳芬家族將「國家當作我家」。

黃國昌日前踢爆李佳芬父親李日貴的大通砂石行1998年於濁水溪盜採砂石，並由時任立委的丈夫韓國瑜暗中進行關說、協調，引發外界關注。黃國昌11日在召開「韓李非法占用國有地，補償金擺爛不繳」記者會，當場出示國有財產局2002至雲林西螺現勘的文字紀錄、照片，指控李佳芬家族拒繳282萬7136萬的使用補償金。

▲▼黃國昌召開「韓李非法占用國有地，補償金擺爛不繳」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量立委黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

黃國昌指出，國有財產署在2002年11月15日的確有到雲林現勘，勘查紀錄上也載明大通砂石場「堆置砂石跟器具」，全部都有相片可以佐證，相信韓國瑜沒有辦法再辯論。不過黃國昌說，當時的國有財產局在現勘完後曾經發函，要求大通砂石場歸還國有土地並恢復原狀，並要求追繳282萬7136元之土地使用補償金，但「接下來就沒有然後了」，李佳芬家族在收到來函後不但沒有恢復原狀，更沒有歸還國有土地，甚至「半毛錢都沒有繳」。

黃國昌質疑，當初行政部門一再縱容包庇此種有權有勢的地方派系家族，非法佔用國有土地不用賠償、不用歸還，也不用回復原狀，完全是「國家就是我家」的概念，他認為財政部國有應該針對當初已經開了處分書卻完全沒有下文進行徹查，以及當初到底是誰做的決定，更痛批「這件事可以不當一回事放掉，我完全沒有辦法理解」。

黃國昌說，當年分別有兩位監察委院跑到雲林巡查，就有部分西螺鎮民向監委「攔轎喊冤」要求進行調查，但自己上週親赴監院得到的答案是「有調查但報告依法不可以公開」，讓他質疑監委針對行政部門違法失職進行調查報告卻不能公開，到底在玩什麼把戲。

黃國昌表示，經過追查他找到一份監察員的函文，內容非常清楚地指責了李佳芬家族非法佔用國有土地，國有財產局卻沒有採取進一步的作為，因此他要問國有財產局為何當初不採取行動？以及監察院也必須說明為何已經調查到事實，卻沒有公布調查報告或採取進一步作為？

▲▼黃國昌召開「韓李非法占用國有地，補償金擺爛不繳」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃國昌召開「韓李非法占用國有地，補償金擺爛不繳」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

黃國昌批評，國有土地遭違法佔用，國有財產局擺爛、監察院也沒有正式提糾正案，質疑當初調查的監委是「高高舉起，輕輕放下」，國有財產局放任違法佔用，開了處分書半毛錢都沒給還無關緊要，縱容權貴將國家財產當作自己家的東西，更要求監察院將過去報告的相關文件全部找出來，必須給大家一個交代。

黃國昌還指出，事後李日貴在2006年要申請做簡易休閒農場時，當時的國有財產局才赫然發現該地是遭盜非法佔用，卻連半毛的補償金都沒有繳，「當初國有財產局是透過什麼神奇的行政認定手段，讓2000年到2002年6月這段期間半毛都沒有繳，然後2002年7月開始算到2006年4月國有財產局叫他繳的只有47042元，平均一年不到一萬塊，到底怎麼認定」。

黃國昌表示，當今的國有財產署必須站出來說明，當初到底是誰縱放李佳芬家族拒繳賠償金，事後為了辦理簡易休閒農場時卻只要求繳了47042元，痛批「這是權貴還是庶民，哪一個庶民有這樣的待遇」。黃國昌要求，國有財產署與監察院都有各自該負的責任，請向社會大眾將該交代清楚的事項一併說明。

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