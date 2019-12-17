兩岸政策協會民調／韓國瑜慘輸蔡英文38.4％　55.2%民眾憂台灣變香港

▲宋楚瑜、蔡英文、韓國瑜。（合成圖／ETtoday資料照）

記者黃巈禾／台北報導

兩岸政策協會17日公布「近期兩岸議題與2020總統大選」民調結果。兩岸議題方面，有55.2%民眾擔心「今日香港，明日台灣」；總統選舉方面，總統蔡英文56.5％領先，國民黨總統候選人韓國瑜18.1％，親民黨總統候選人宋楚瑜則是9.9％。

近期兩岸議題方面，面對北京處理香港的方式，有55.2%民眾擔心「今日香港，明日台灣」，但亦有37.3%不擔心。另外有57.0%民眾贊成政府應通過反滲透法，僅25.8%不贊成。

▲兩岸政策協會民調。（圖／兩岸政策協會提供，下同）

59.1%民眾認為蔡英文更有能力捍衛台灣主權；16.1%民眾認為是韓國瑜；7.9%民眾認為是親民黨總統候選人宋楚瑜。

針對兩岸關係的處理，16.7%認為宋楚瑜較有能力處理兩岸關係；20.2%表示韓國瑜更有能力處理；48.3%選擇蔡英文。

2020總統大選支持度，「蔡賴配」以56.5%的支持度遙遙領先「韓張配」的18.1%和「宋余配」的9.9%。在看好度的部分，蔡賴配看好度最高，為70.4%；韓張配為16.6%；宋余配為1.9%。

該民調於12月14日至15日進行，成功訪問1,074位成年人。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.99%。調查以台灣地區住宅電話為母體，並採電話號碼尾數2碼隨機方式進行。此次調查數據已針對受訪者性別、年齡及地區進行樣本代表性檢定後加權處理。

其他人也看了這些…

►「分裂投票」韓國瑜最危險 民進黨區域立委30.2%有機會拼過半

►「亡昌感」追打韓國瑜政黨票上升至6.9.% 宋楚瑜終橘之戰慘跌剩2.6%

►蔡英文46.6%領先韓國瑜 這些人上次投給朱立倫、宋楚瑜



►超越藍綠，就靠她了