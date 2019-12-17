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影／蔡英文照顧年長者！長照2.0再升級　7大政績一次看

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記者陶本和／台北報導

2020蔡英文總統連任辦公室17日推出最新「下一個四年，長照2.0升級」政見影片，以動畫方式宣示目前進行的長照2.0政策再升級方案，未來四年，不但繼續拚經濟，還要將經濟成長的果實進行分配，讓社會安全網更加完善。

民進黨立委吳玉琴表示，台灣於2018年進入聯合國世界衛生組織所定義的高齡社會，老年人口比率達14.5%、2026年更將邁入超高齡社會，老年人口比率將達20.6%。

吳玉琴說，2007年行政院核定「我國長期照顧十年計畫」也就是俗稱的長照1.0，但長年來仍面對服務對象涵蓋範圍過於狹隘、服務項目不足應付民眾多元新增需求、長照人力資源短缺、預算不足、服務體系未能集結成網絡、資訊系統待積極整合、長照政策之宣導不足等問題。

▼小英競選連任辦公室發布最新長照政績廣告。（圖／蔡英文辦公室）

▲▼小英競選連任辦公室發布最新長照政績廣告。（圖／蔡英文辦公室）

因此，民進黨政府在2016年推出「我國長期照顧十年計畫2.0」，擴大服務對象，服務項目也增加到17項，推動社區整體照顧的ABC節點模式。同時，前端重視預防失能，後端連結臨終照護，期使長照與醫療、社會福利更緊密結合。

吳玉琴指出，讓現行長照2.0政策再度升級，影片內容也提到「五個增加」，包括增加長照總經費，從過去的50億增加到現在的400億，未來要增加到600億；增加照顧家庭、增加服務項目，讓服務涵蓋率從46%成長到70%。

此外，政府也規劃增加日照中心，達到每個國中學區一個日照中心的目標，以及增加每個區域的平價住宿服務機構，期待能夠整合相關長照、社福以及醫療等服務，朝向互助共生社區的願景邁進。

在蔡英文執政三年來的長照政績，小英辦公室發言人顏若芳指出，包含推動「照顧家人的辛苦，政府來分擔」、「個別化服務計畫，讓長照服務更有人味」、「長照2.0，一通電話，服務到家」、「服務據點找得到，安心長照沒煩惱」、「完善社會安全網，擴大照護範圍不漏網」、「小英罩服員！居家照服薪資大升級！」以及「安全防護再增加，銀髮舒適又安心」等七大政績。

顏若芳更強調，民進黨政府會持續為台灣人民的美好生活努力做、加碼做更要擴大做。而這些政策都是國家進步的象徵，國家進步的基礎。下一個四年，經濟要更好，服務要更多，台灣會更安全美好。

▼ 小英競選連任辦公室發言人廖泰翔。（圖／蔡英文辦公室）

▲▼ 小英競選連任辦公室發言人廖泰翔。（圖／蔡英文辦公室）

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