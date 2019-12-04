李佳芬弟為砂石案喊「假新聞」　韓國瑜點頭：了解他心中委屈及苦悶

記者洪靖宜、翁進忠／嘉義報導

國民黨總統候選人韓國瑜捲入夫人李佳芬家族企業的「砂石案」，近日飽受輿論抨擊，而李佳芬弟弟也是雲林縣議員李明哲4日在雲林縣議會召開記者會，公開當年在議會質詢的完整紀錄資料，請求蔡英文總統處理「假新聞」。對此，韓國瑜4日到訪嘉義時受訪說，「我覺得選舉選到這樣子，祖宗三代祖宗八代的事情都把他揪出來，而且都幾十年前的事情。我岳家這邊的確造成非常大的困擾。」





▲國民黨總統候選人韓國瑜回應砂石案記者會。（圖／記者翁進忠攝）

國民黨總統參選人韓國瑜的岳父李日貴，因為「20年前的砂石場生意」近日飽受媒體輿論抨擊，李佳芬胞弟、雲林縣議員李明哲4日在雲林縣議會召開澄清記者會，公開當年在議會質詢的完整紀錄資料，請求蔡英文總統處理假新聞，還給他岳父一個平靜的生活，不要因為選舉持續的傷害他岳父。

▲韓國瑜4日到嘉義關懷基層長照，支持者送上包子和粽子，象徵「包中」。（圖／記者翁進忠攝）

韓國瑜4日也被問及是否會覺得岳家也被假新聞給牽累？韓國瑜先點頭說「對阿！對阿！」，他補充說，「我想大家可以透過李明哲的議員表述，表示能了解他心中的委屈以及苦悶。我覺得選舉選到這樣子，祖宗三代祖宗八代的事情，都把他揪出來，而且都幾十年前的事情，對我岳家這邊的確造成非常大的困擾，李明哲議員就是我這個小舅，也對外說明了，我們就看他的說明。」