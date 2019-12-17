蔡英文競辦：韓國瑜已提不出可行政策　只剩每天開抹黑記者會

▲小英競選連任辦公室發言人廖泰翔。（圖／蔡英文辦公室）



記者陶本和／台北報導

針對目前2020總統大選的選情，蔡英文競選連任辦公室發言人廖泰翔17日表示，能看出韓國瑜陣營已經提不出實際能執行的政策，只好每天開批評別人抹黑的記者會，而大部分還是先抹黑自己，再說別人抹黑。

廖泰翔表示，目前無論是總統選戰，或是政黨支持度，民進黨都有向上或領先的趨勢，從此也能看出，韓國瑜陣營已經提不出實際能夠執行的政策，只好每天開批評別人抹黑的記者會，而大部分內容還是自己先抹黑自己，再說是別人抹黑。

至於蔡英文陣營，廖泰翔說，反觀我方還是以國政為優先，不論上週或今天的記者會，除了針對抹黑的回應，還是回歸選民最期待的政績、政策，而在週三的政見發表會，蔡總統也會提出更多的政見向選民報告。

至於區域立委選情的部分，廖泰翔說，以個別選區來看本來都會有些起伏，但針對重點區域，還是會繼續努力爭取支持，也看到許多過去可能是藍營的鐵票倉也出現鬆動趨勢，甚至是民進黨候選人微幅領先的狀況，顯示出國民黨先是提出沒有信用的總統候選人，接著不分區立委名單又讓全國人民失望後，不但讓國人更不信任，對於民進黨的民主進步價值也更有期待。

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