呂國華指控陳歐珀「為詐騙集團站台」　廠商怒告呂涉誹謗罪

▲▼「羅塔國際未來島集團」主席朱傑麟，17日告國民黨宜蘭立委參選人呂國華（下圖左2）涉誹謗罪。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭立委選戰藍綠捉對厮殺慘烈！國民黨宜蘭立委參選人呂國華，指控民進黨立委參選人陳歐珀為「羅塔國際未來島發展投資案」站台涉及幫助吸金，應公開向受害投資人道歉。陳歐珀則是澄清，要呂國華拿出實證，否則是政治口水。「羅塔」主席朱傑麟為維護商譽，17日上午到宜蘭地檢署按鈴申告呂國華誹謗罪，並強調從未對外募資，何來任何受害人？

挨告後，呂國華17日表示，朱傑麟按鈴申告是在他們預期當中，因為朱必須配合陳歐珀的演出，但這也證明兩者關係非常的密切，至於朱申告的理由，這一切就由司法來處理。

另針對朱說因已控告周刊了，呂為何還提出此事，呂國華說，是轉述周刊的報導，朱有否提告是另外一回事，而且我們也不知道已提告周刊的事。

「羅塔國際未來島集團」主席朱傑麟表示，公司的羅塔島投資開發案是真實存在的案，是跟當地政府及議會直接洽商，獲得當政府同意開發並協助取得相關權利，這在當地政府的官網可取得公開資訊。

而且公司從未對外募資，何來任何受害人？任何指控公司及他的詐騙行為均非事實，且業已構成惡意誹謗，公司絕不寬貸。

朱傑麟指出，他樂於結交各界人士，從不分藍綠或貧富，這次被人惡意抹黑，連累各方好友，實非他所樂見，而羅塔島開發案將創造更多工作機給當地及台灣人，盼國內藍綠惡鬥，不要延燒到企業界，也希望政治人物節制自己的行為，不要被有心人士操弄。

呂國華16日是指控對手民進黨立委參選人陳歐珀在今年（2019年）7月31日，到一個所謂「羅塔國際未來島發展投資案」的說明會中去站台，要求投資人一起來支持這個3千億的投資案。

呂國華表示，但據周刊報導這位朱傑麟是大陸通輯犯，因違法吸金被通輯而回台灣。如今，卻想以同樣方式來欺騙台灣民眾，而陳歐珀竟然為其站台，上台致詞時直接稱讚說：「我們朱傑麟是具有很豐富國際企業經營觀點」並鼓勵大家來支持，這樣站台不是背書那是什麼？事後陳歐珀卻說不認識朱傑麟？

呂國華強烈要求陳歐珀應該要繼續追查此案，且須為站台和背書負責，並說明這個投資案的真假？陳歐珀更要跟受害的投資人公開道歉，還給血本無歸的受害者一個公道。

呂國華強調，過去，宜蘭人就曾經因陳歐珀立委個人形象問題讓宜蘭人覺得有此「寶貝」立委很無奈，如今又出現一個幫假投資案的人背書站台的立委是無法讓宜蘭人接受的。

陳歐珀反擊澄清說，他受邀參加不是站台，是參加開幕典禮，「羅塔國際未來島集團」已經對周刊提告，全案進入司法，他不便評論。而呂國華要拿出實證，講話要有證據要有事實，因不實的報導已經被人提告 且進入司法程序，且也沒有受害者，這點已經很清楚，呂國華如果炒這議題，是政治口水、無助於選情與選舉風氣。

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