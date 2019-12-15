燒肉店一大半空桌！店員卻「已訂滿，要等喔」...他氣噗噗　同行老鳥揭內幕

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許力方攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名男網友日前帶家人到汐止一間燒肉店用餐，當時店內有一半以上的空桌，然而店員知道他沒訂位後，表示「現在沒位子，要等喔！」結果在他準備詢問客服時，又突然改口，反覆說辭讓他瞬間掃興，憤而離場。

男網友在爆怨公社怒發文，10日晚上他帶家人去吃燒肉，由於沒有事先訂位，店員立刻告知，「那現在沒位子喔！」聞言，他十分不解，明明店內有一半以上都是空的，於是忍不住回「那我看的位子......？」而對方仍堅稱，「現在要等喔。」

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眼看僵持不下，男網友不滿地說，「我問問你們客服好了」，怎料店員突然大轉彎，直說「喔...剛剛有人取消位子，要用餐嗎？」

雖然終於能入內用餐了，但原po已沒了興致，「感覺差了，不想吃了，帶著家人改吃別的。」對此，許多網友留言緩頰，認為可能是店內人力不足，或真的都訂滿了，只是訂位時間還未到，同時也有人猜測是飢餓行銷的一種。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

而po文也釣出同行，從事餐飲業超過10年、也做過燒肉餐廳的網友解答，明明有位子，卻告知需要候位的情況大多有3種。

首先就是訂位其實已經滿了，但時間未到或客人未取消訂位，「假設現在時間17:40，一窩蜂的客人都訂位18:00，但現場突然來了客人說要用餐，當然就會變成明明還很多位子，但不能接的情況，因為訂位的客人20-30分鐘內就會陸續來，這時只能婉轉告知客人，目前沒有位子需要候位，且訂位會多保留10分鐘，超過才能自行取消。」

第二個是現場可能還有其他候位客人，並不是你說想吃，就能馬上生出位子；最後，就是人力不足的問題，他表示，「這個狀況比較少，但不是沒有。餐廳主管或老闆肯定清楚自己店家一周的生意量，人力的編排大多都是配置好的，除非爆客，否則一個禮拜哪幾天會比較忙，或是剛好有國定假日，我們都很清楚該排多少人力。」

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