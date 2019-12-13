無良客「椒鹽包丟烤雞袋」反悔不買！整袋都報廢　員工無奈：髒掉不能賣

▲烤雞袋裡被丟了幾包胡椒鹽。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

「今天又去走灶咖 #中壢好市多。」一名女網友表示，當時她經過烤雞架，發現有客人把一袋烤雞腿放回架上，仔細一看，發現袋子裡竟然被丟了幾包胡椒鹽，就把事情告訴店員。店員就無奈說，該袋烤雞已經髒掉、要報廢，讓原PO忍不住抱不平，「胡椒粉大家都放口袋包包，就你要跟人家不一樣，標新立異。」

這位女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出照片，文中表示，當時她路過烤雞架，看到有客人從購物車中把烤雞腿拿出放回架上，「這本來是很正常的事，但只能怪我眼睛太好、發現異狀」，當她發現異狀，想叫住肇事者的時候，已經沒看到人影了。

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到底發生什麼事呢？看看照片，只見這一袋烤雞腿的袋子中，被放進好幾包好市多提供的胡椒鹽，就這樣和雞腿肉擠在一起。不過原PO也說，當時她看到放回去的該位客人，不知道是不是也發現這樣的情況才放回架上，「但我必然是罵把胡椒粉丟進袋裡放回架上的人。」

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▲好好的一袋烤雞卻面臨報廢的命運。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

女網友說，她雖然沒有要買烤雞腿，但看到這樣的情形會暴怒，「我有拿這袋問店員，店員整個超無奈、跟我說謝謝」、「我說『應該拿出來就好了吧？應該還是可以賣吧？』店員說『不行，已經髒掉了要報廢』。」

原PO就忍不住開罵，「這位人客你把胡椒粉放進去烤雞裡，你知道這袋烤雞就要報廢了嗎 #報廢 #報廢 #報廢」、「不想吃也不能這樣糟蹋食物啊！胡椒粉大家都放口袋包包，就你要跟人家不一樣，標新立異。」

看到貼文後，網友也紛紛留言，「這真的很壞欸……誰會把胡椒粉直接放袋子裡面啊」、「重點是居然把它放回架上」、「真的水準很差」、「每次去大賣場都能讓我認知中的居民水平往下掉」、「天啊～這樣一隻雞就失去被人享用的資格……然後直接回收掉」、「我以為放裡面是正常耶……曾經買過放裡面的…… = =」。

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