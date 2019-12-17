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挑菜14斤算140元！奧客掏116元：只有這些　「包裡好幾張百鈔」老闆無奈

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▲目前平地初秋高麗菜已採收已進入市場交易，品質佳價格每公斤10至13元，品相差、有蟲害的約在6元至8元間。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲原PO賣高麗菜遇到奧客。（示意圖／記者蔡佩旻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

做生意最怕遇到奧客，簡直就是身心靈上的轟炸。一名男網友就發文表示，他遇到一個奧客，對方嫌東嫌西就算了，原PO明明就已經去零頭、算140元，客人卻拿116元說身上只有這些錢，「但……林北看到你皮包裡好幾張百元鈔，呃……是我瞎眼還是？」讓原PO氣炸，「這種人很可悲，這樣也洋洋得意？」

這位男網友在臉書《爆怨公社》抱怨，「今天有一位口袋超深的奧客，嫌東嫌西靠爸靠母就算了！」奧客買了一共14斤多的高麗菜，原PO好意算14斤、共140元，結果對方只拿出116元，「他跟我說沒錢身上只剩下這些。」但他明明瞄到奧客皮包裡有好幾張百元鈔，讓他超傻眼。

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▲▼颱風,瑪莉亞颱風,傳統市場,菜市場,買菜,搶購,菜價上揚,搶菜,菜販。（圖／記者姜國輝攝）

▲原PO已經去掉零頭，奧客卻自行殺價。（示意圖／記者姜國輝攝）

原PO忍不住直呼，「是我瞎眼還是？難道你拿200元給我會不找錢給你？」「我不說破你，是因為現場客人很多替你保留面子，希望你這些菜吃的安心！」「今天我沒有生氣，只是覺得這種人很可悲，這樣也洋洋得意？」

看到貼文後，網友也紛紛為原PO抱不平，「幹！神扯，才多少而已」、「每個星期都會遇到好幾個+1……市場人路過」、「會嫌的我一毛都不會給折扣」、「在公車上看過太多了～然後在車上跟別人炫耀買多便宜便宜，一群人就開始聊起來」、「只給你116，就只給他一半的高麗菜就好」、「窮到買菜硬凹。」

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奧客菜市場高麗菜爆怨公社

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