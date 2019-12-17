養了1年的豬！一剖開「年終爽賺3支iPhone 11」　他成就感破表：變成樂趣了

▲養豬已經變成他生活中的一大樂趣了。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友平時會將額外收入或零錢，存進大豬公裡，就這樣累積不到1年時間，在無形之中他默默存了8萬多塊錢，瞬間替自己額外賺一筆年終，不僅如此他也培養出樂趣，並從中獲得滿滿成就感。

「養了1年的豬，今天終於要殺生了！」男網友日前在爆廢公社分享無痛存錢的成果，後來應眾人要求，耗費2個小時計算全部的鈔票和硬幣，累積金額竟高達8萬5750元。

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▲他本來想直接拿去銀行存。（圖／翻攝自爆廢公社）

男網友表示，「存了將近1年，慢慢累積屬於自己的額外財富，這也算是在年終給自己一筆獎金，相信各位都可以辦得到。」

他也透露，並沒有規定自己每天必須存多少，不過至少1-200塊錢，「如果這1年沒有存這隻豬，相信我會無形中把這筆錢花掉，雖然比不上銀行的存款高，但可以藉此讓自己更加看清本質，小錢堆砌也能獲得成就感。」

▲後來應大家要求，終於把總額算出來了。（圖／翻攝自爆廢公社）

回顧這1年來，男網友已將存錢習慣，變成生活中的小樂趣，當然他的銀行和郵局，也都有固定的資金存款，同時他不忘提醒，「存錢不分大小，能存的都是財富，還有存錢固然重要，但別被綁架了，生活中心要鞏固好，才能過得開心。」

對此，網友們紛紛獻上掌聲，「最好的年終獎金」、「好厲害，我存好幾年都捨不得殺」、「我和我老婆每年都存銅板去日本玩」、「優秀～找到自己適合的方法很棒」、「點燃生命之火謝謝你」。

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