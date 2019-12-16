小資女被催買股票！長輩「選大間公司放著」　網喊0056...專家3點搖頭：非好策略

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者周亭瑋／採訪報導

許多人常說，與其領死薪水，不如學習投資增加財富。一名女網友三番兩次被長輩們催促，選1至2間大公司的股票，然後買來放長線，身為新手的她十分茫然；對此，財經作家許繼元有幾點建議，同時他也強調，「新手階段目標應該放在學會，而不是賺錢。」

一名女網友在「爆系知識家」發文表示，昨天與阿姨們聊到如何存錢，她們建議，「買台塑股票來放1年5000配息。」而之所以會選擇台塑，主要是希望她選大間公司，相對有保障，比較不會有到倒閉問題。

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她無奈提到，「阿姨說放著不要賣就好了，如果有能力就買二支，去國票證券買一買，比我1年存零存整付2000利息好，然後我媽一股腦的反對，而我則是完全不懂，但每次看到阿姨們，她們就會問買了嗎？別一年拖一年。」

▲長輩建議買股票投資。（圖／翻攝自爆系知識家）

po文一出，不少網友留言回應，「不懂就去買0056，適合小資女投資，玩股票不是玩大間的」、「想定存還是真的定存就好，再怎麼大的公司，趨勢看錯還是會賠錢，只是要倒沒這麼容易啦」、「以長期來看，可以觀察有在長期配息配股的，但這樣投資也不是說買了就放著，有空還是得注意一下，另外要分攤風險，不要雞蛋都放在同一籃子」、「買台灣50（0050）阿~台灣倒了它才會消失，一年配兩次股息」。

針對一般初學者，財經作家許繼元建議，應該要分散投資，畢竟不了解，也不會看財報，通常專攻一檔股票，是有一定程度的研究才這樣；另外，他認為，與其茫茫然投資，不如增加自己的收入，同時研究、做功課，「許多新手賠錢，不是買到不好的股票，而是未來在不對的時間賣掉，然後越擔心吃虧，越容易做出錯誤的決定。」

▲台股。示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

以他自身經歷來說，當初在新手階段時，許繼元什麼都去嘗試，但都不會投很多，「目標放在學會，而不是放在賺錢，不要想說錢少就可以賺到多多，因為本金也是一大因素。」

至於網友推薦的小資首選「0056（元大台灣高股息ETF）」，許繼元直言，完全不會想買，「它不是一個分散投資非常好的策略，雖然是選擇預期現金殖利率最高的股票，但殖利率和投資報酬率沒有絕對關係，長期來說不一定會賺比較多，只是稅繳比較多。」另外，他也透露，「我都是買美股，也不是說（0056）不好，就是兩相比較，它可以買，但有一些天生的問題。」

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