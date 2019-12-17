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溫哥華讀書10年！留學妹一看「整列台灣車廂」秒鼻酸　遊子們都想家了

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▲溫哥華讀書10年！留學妹搭地鐵「整列台灣車廂」秒鼻酸　遊子們都想家了。（圖／翻攝自dcard）

▲有「台灣廣告」的地鐵車廂全貌。（圖／翻攝自dcard）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友到溫哥華讀書多年，前天她搭乘地鐵時，赫然發現其中一節車廂廣告，竟是「台灣-亞洲之心」，思鄉情緒瞬間湧現，不禁感性地說「看到就好想要回家！」

女網友在dcard發文說道，「我在溫哥華讀書，昨天搭地鐵的時候看到這個，有點嚇到了，這只是其中1節車廂而已，整條地鐵3-4節車廂都是Taiwan the heart of Asia 台灣-亞洲之心的廣告。」

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▲溫哥華讀書10年！留學妹搭地鐵「整列台灣車廂」秒鼻酸　遊子們都想家了。（圖／翻攝自dcard）

▲原po當下忍不住鼻酸。（圖／翻攝自dcard）

看著上面印滿台灣著名的景點，她有一股思念的情緒蔓延，「我來了快10年，第一次看到台灣這麼積極的打廣告，在溫哥華很多人連台灣在哪裡都不知道，真的很希望外國人可以因為這些機會，多多認識台灣，促進一下觀光」。

在異地看到有關家鄉的一切，格外令人動容，而po文也釣出世界各地的台灣鄉親，分享曾經捕捉到的台灣，包括紐約、柏林、日本、新加坡、墨爾本、西班牙等，這讓原po一陣驚喜，直呼「原來世界到處都是呀！」

▲溫哥華讀書10年！留學妹搭地鐵「整列台灣車廂」秒鼻酸　遊子們都想家了。（圖／翻攝自dcard）

▲▼柏林、馬德里都有出現「台灣」的身影。（圖／翻攝自dcard）

▲溫哥華讀書10年！留學妹搭地鐵「整列台灣車廂」秒鼻酸　遊子們都想家了。（圖／翻攝自dcard）

對此，網友們紛紛回應，「5年前去溫哥華在等skytrain的時候，無意間看到這個看板，真的有想落淚的衝動」、「2018年的柏林車站也出現過！看到Taiwan字樣當下超感動」、「看到這個突然很想家了QQ」、「在西雅圖工作，看到台灣國旗真的會瞬間飆淚」、「可惡看完好想哭」、「在舊金山也看過台灣的海報，國慶日的時候，還有拿到小小超可愛的TAIWAN胸章」。

►偷偷分享少女的秘密！

▼墨爾本和新加坡也有，新加坡車廂裡，還有超經典的馬賽克磁磚。（圖／翻攝自dcard）

▲溫哥華讀書10年！留學妹搭地鐵「整列台灣車廂」秒鼻酸　遊子們都想家了。（圖／翻攝自dcard）

▲溫哥華讀書10年！留學妹搭地鐵「整列台灣車廂」秒鼻酸　遊子們都想家了。（圖／翻攝自dcard）

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