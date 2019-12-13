美食街吃鐵板燒！公主癌女「外套一甩」要店員幫掛　提袋死佔位...嚇跑氣質客

▲奧客吃美食街鐵板燒，要求一堆。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

「到底是有多厚的臉皮才能講出這種話。」一名女網友在美食街用餐時，目擊一名女奧客把這裡當成高級餐廳，一下要店員掛外套，一下又嫌置物空間不夠，隨後甚至無理開罵，嚇跑要前來用餐的2位女顧客，誇張行徑讓人直搖頭。

「有圖有真相。」一名女網友在臉書「爆怨公社」發文，她表示11日傍晚，她在百貨公司的美食街享用鐵板燒，這時一名女客人也過來用餐，但是一開口就要店員幫忙「掛外套」，讓她聽到後傻吐槽「哈囉美食街欸？」

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不僅如此，女客接著又抱怨桌子下的置物空間過小，害她的包包和提袋無處可放，要求要放在旁邊的座位上。原PO表示，隨後吃飯時間到，美食街人潮也跟著多了起來，這時有2位氣質女要入座，店員也有禮貌地請那位女客把東西拿起來，讓給別人坐；怎料奧客女竟不爽發飆「那我東西是要放哪？你那什麼置物空間？」讓店員和廚師全傻愣，2位氣質女也嚇到逃離現場。

原PO感嘆，真的不知道奧客女臉皮有多厚才會說出這段話，害她好好的用餐心情都被打壞了。

▲網友回覆。（圖／翻攝自爆怨公社）

抱怨文曝光，網友們紛紛表示，「罹患公主癌的大媽」、「那她應該去吃高級餐廳才對」、「沒位置放是不會掛在脖子上嗎」、「有在百貨打工過，有些假貴婦真的是讓人很傻眼」、「裝模作樣，不就美食街嗎」。

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