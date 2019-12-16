「交通部非常無聊！」韓國瑜批中央卡高雄：不給我錢至少給個祝福！

記者袁茵／台北報導

去年九合一大選中角逐高雄市長寶座的韓國瑜，在當時提出「愛情摩天輪」政見，使許多選民印象深刻，然而目前卻卡在交通部沒有簽土地開發同意書，導致計畫無法前進。對此，韓國瑜15日晚間開直播時批評，交通部「非常無聊」，中央對外說不卡高雄，但卻一直在卡，「你不給我錢，最少也給我祝福！」

關於愛情摩天輪的選址，陪同韓國瑜一起直播的高雄市副市長李四川說，已經選在21號碼頭，那裡可以看到愛河的出口和高雄夜景，相當漂亮，但是因為現在交通部對這塊土地一直不簽協議書，讓他們計畫無法往下走，「一直卡！如果交通部能盡快簽定協定書，當然可以往前走！」呼籲交通部趕快簽下去，「不要繼續卡高雄市政！」

▲韓國瑜、李四川開直播。（圖／翻攝自韓國瑜臉書粉專）

「交通部非常無聊！」韓國瑜強調，行政院副院長陳其邁都已經公開表示，行政院絕對不會刁難高雄，但是交通部卻擺明刁難，有30幾個團隊加入愛情摩天輪的案子，至少7個把案子遞出來，甚至有英國倫敦之眼的團隊把摩天輪計畫遞出來，但是這麼多國家看好高雄愛河愛情摩天輪，市府也很認真，卻被交通部卡住，還對外說「從來不卡高雄」，「事實上只要是重大的事情，就一直在卡高雄！」

韓國瑜說，「為什麼要卡高雄？無聊！」所有高雄市民不分藍綠，都是中華民國國民，高雄市急著要發展愛情產業，因為這可以讓很多觀光客來觀光旅遊，是非常好的設計，所以「交通部長林佳龍，請睜大眼睛，不要刁難高雄！」

韓國瑜也提到，中央不給高雄錢，是因為政黨不一樣，但是國際大機場、經濟貿易區這些政策都非常重要，「你不給我錢，最少最少給我祝福！」但現在不光是不給錢，或是錢給很少，不然就是政策能卡就卡，祝福也不給，天天唱衰他們，「那我們現在只好想辦法，要突破這些現況。」

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