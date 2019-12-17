高嘉瑜認同郭董「0到6歲國家養」：2020是挺韓與非韓陣營的對決

▲高嘉瑜拜訪郭台銘。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）

記者張乃文／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘在國民黨總統初選政見會中提出「零到六歲國家養」政策後，各黨候選人針對育兒政策也端出不同政見。而民進黨立委候選人高嘉瑜在臉書PO出與郭台銘的合照，她表示，郭台銘提出的「零到六歲國家養」政策廣泛獲得多方認同，她個人也希望採用這項政策。除此之外，立委選情方面，高嘉瑜更認為「港湖這次立委選舉，就是挺韓與非韓陣營的對決！」

高嘉瑜17日在臉書PO出與郭台銘的合照，她說，郭台銘最早提出「零到六歲國家養」政策，如今已廣泛獲得多方認同與回應。高嘉瑜表示，曾成功讓台北開辦公托自己「希望能採用這項政策」，因此決定拜訪郭台銘。

高嘉瑜提到，除了零到六歲國家養之外，她也請益了科技、新創相關的產業政策。她認為，郭台銘除了是科技業大老之外，實際上在港湖也有為數不少的員工，是相當有實質影嚮力的，因此除了可以請益零到六歲國家養政策、科技新創產業建議外，更等於是「直接拜訪許多科技業選民的老闆」。

高嘉瑜直言，在這場內湖南港2020立委選戰，跟許多盟友形成「非韓陣線」，「港湖這次立委選舉，就是挺韓與非韓陣營的對決！」，透過大家一起努力，相信結果絕對不會讓民眾失望。

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