百位律師共同聲明要求司法改革　張善政：司法體系只剩顏色沒有是非！

▲國民黨副總統後候選人張善政。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨全國律師顧問團17日發表共同聲明，要求司法改革。國民黨副總統候選人張善政致詞表示，他不是學法律的，很多民眾跟他一樣，都不是學法律的，但在過去這三年半，看到蔡英文政府的所作所為都是憂心忡忡。台灣的司法體系，曾幾何時變成一個只有政治顏色，沒有是非。

張善政表示，台灣的司法曾幾何時變成曾幾何時變成一個只有政治顏色，沒有是非，曾幾何時變成了監察院質疑的對象，司法界過去花了多少力氣，希望這個體系被民眾信任，但是這三年半來，逐漸建立的信任又開始被毀壞；他強調，有信心明年一定當選，當選之後一定還給中華民國一個公正、客觀、乾淨的司法環境。

▲國民黨黨主席吳敦義出席全國律師顧問團及全民捉鬼大隊誓師大會。（圖／記者林敬旻攝）

律師顧問團聲明書全文：

政黨輪替是民主政治進步的原動力，檢視執政者政績，則為決定是否政黨再輪替的唯一標準，經檢視執政黨蔡英文政府對於國家司法環境與法制改革之成績單，不僅令人大所失望，更令同道懷疑白色恐怖之再起。

蔡政府執政三年半以來，強渡一例一休造成勞資雙輸；年金改革造成軍公教人員對政府之信任危機；兆豐金案、慶富案、蘇啟程自殺案及總統府私煙案，至今真相不明；南方澳斷橋無力除弊；高鐵遺失300萬元案草草了結，以求符合明文規定。



陳同佳來台自首案，先拒絕後推託，造成政府司法主權淪喪；兩岸關係冰凍，造成陸客不來，民生凋蔽；課綱去四維八德，造成社會上是非不分；尤令人髪指者，民進黨派系竊估全部政府機構與國營事業之高官厚祿，造成肥貓處處績效不彰；反滲透法之修法，更是白色恐怖之再起，凡此種種罄竹難書，不勝枚舉，無一不彰顯執政黨違法亂紀，荒腔走板，治國無方。

抹黑、造謠製造假新聞是全民所不恥的行為，然而王立強共諜案，政府竟放任不查，任由媒體恣意渲染抹黑、造謠，直到澳洲政府情報單位認定王立強不具情報價值，才稍止息對此事件的抹黑與造謠；又網軍的霸凌與帶風向，更是全民咬牙切齒之痛，然而檢方起訴之網軍頭楊蕙如，竟是靠著政府機構及國營事業標案來養網軍，拿政府的錢來霸凌公務員，造成駐日本大阪代表處資深外交官蘇啟誠因網路霸凌而自殺身亡，舉國無不痛惜。

人民不要養網軍的霸凌政府，也不要抹黑、造謠的黑心政府，人民要的是能伸張司法正義，讓自己安居樂業的政府，任何違反這基本要求的違法亂紀政府，都應該讓他下架。



司法改革是全民之目標與理想，而民眾最基本要求就是能夠獲得公平審判，司法人員廉潔不收賄，讓所有案件是非曲直，水落石出，真相大白的判決，然而蔡政府上台後，司法改革一塌糊塗，令民眾司法信任度創新低，假改革之名，以政治干涉司法，造成司法改革之倒退，且挾其立法院之多數優勢，罔顧民意，通過惡法，造成天怒人怨，司法正義，蕩然無存，尤以司法淪為政治工具，令人民對司法完全絕望，此時此刻，唯有下架改革無方的執政黨，才是保障未來司法改革成功的唯一選擇。



忝為法律人，本於良知，善盡律師捍衛民主法治之社會責任，不計個人利害得失，不避淺陋代表司法實務界，發抒律師界對司法改革之失望，絕望，本於熱愛國家，尊崇法制，追求正義等理想，為捍衛下一代，發起顧問團，期能透過政黨再輪替，終結司法亂象，重建法制秩序。