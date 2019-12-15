蔡英文大動作南下宣布政策　網：逼高雄人道歉？

記者徐政璿／台北報導

民進黨立委管碧玲12日一句「高雄人對不起台灣是普遍的心情」發酵後，總統蔡英文14日大動作南下召開「大南方大發展南台灣發展計畫」記者會。有網友在蔡英文臉書底下留言表示，「這是要逼高雄人道歉？」、「別到了選前才要來騙選票」，另也有網友表示，「謝謝小英總統關心南台灣」、「軍工產業也要在高雄發展」。

民進黨12日推出「給台灣的一封信」競選影片，其中，高雄版內容提到「台灣對不起」，管碧玲在記者會上直言「高雄人對不起台灣是普遍的心情」，此言一出立刻在網路上引發負評。

以下為管碧玲記者會發言逐字：

高雄人對不起台灣是普遍的心情，我們在影片中看到高雄的主題是對不起台灣，但都跟高雄鄉親鼓勵說，不必覺得慚愧，因為這種社群媒體時代，藉由假信息跟社群媒體大肆傳播的這種新社群媒體政治，是很恐怖的，任何國家第一次遇到都抵擋不住。

▲蔡英文「大南方大發展南台灣發展計畫」記者會。（圖／翻攝蔡英文臉書直播）

針對管碧玲的言論，國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋譴責，民進黨在高雄落敗不知反省，卻倒過來質疑、羞辱高雄人，民進黨才對不起高雄，要求民進黨道歉，「高雄人不生氣嗎！」

親民黨發言人于美人也怒嗆，民進黨就是當時做不好，人民才做不同的選擇，高雄人為何要跟全台灣人說對不起，民進黨憑什麼檢討高雄市民，「怎麼能用政黨的立場告訴高雄人你選錯了？」

民進黨要高雄人道歉的議題在網路上發酵，有網友也翻出，蔡英文今年月到台中市舉行辣台派開講時，指台中人欠林佳龍一個道歉，「你們應該對某個人（前市長林佳龍道歉」。林佳龍當時緩頰表示，蔡英文的談話是對他的「疼惜與勉勵」。

▼蔡英文曾要台中人向林佳龍道歉，當時引起社會一片譁然。（資料照／記者林敬旻攝）。



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