快訊／蔡英文反擊「理工男」張善政：不管男女或科系「對人基本尊重都要有」





▲張善政。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔣婕妤／台南報導

韓國瑜搭檔、國民黨副總統候選人張善政12日表示，「我們不好意思說蔡英文沒有結婚，沒有結婚不是罪過，但是因為沒有生過小孩，她不知道這個心」，遭批是歧視單身女性，沒想到，他事後澄清時又說自己是理工男不懂說話，讓理工男跟著中槍。對此，總統蔡英文14日受訪時反擊，強調不管男生還是女生或者是什麼科系，對人基本尊重都要有。

「小英沒生孩子說」引發爭議，不過，張善政不認為自己有歧視，13日上午受訪時，完整重述昨天的講話，「生過小孩當過父母就知道，父母最在乎的是產檢有沒有問題，我們不好意思說蔡英文沒有結婚，沒有結婚不是罪過，但是因為沒有生過小孩，她不知道這個心」，強調他在乎的是產檢如果有問題，後續醫療應如何處理。接著他又在臉書澄清，說自己是理工男不懂說話。

對此，蔡英文14日受訪時表示，政府過去三年多為下一個世代做的努力，跟張善政擔任行政院長、甚至前一個政府執政期間，對我們未來世代的投資，都比他們多的很多，所以兩相比較之下，哪一個政府更會做事很明顯。

蔡英文說，至於張善政說的很多話，對一個副總統候選人來說，大眾的期待應該不是這樣，希望選舉最後階段不要情緒、也要保持理性，「他的有一些發言對社會大眾來講，大家也都覺得說並不洽當，他說理工男這件事，我相信不論學的是哪個學科，男性還是女性，對人的基本尊重都要有，大眾對副總統候選人期待應該更高。」