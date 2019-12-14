韓國瑜選前夜沒搶到凱道！蔡英文苦笑：不是總統說了算...依規定進行

▲蔡英文「大南方大發展南台灣發展計畫」記者會。（圖／翻攝蔡英文臉書直播）



記者呂欣玫／高雄報導

2020總統立委大選剩下不到一個月，總統蔡英文14日南下高雄關心地方建設，召開「大南方大發展南台灣發展計畫」記者會。被問及選前之夜綠營搶到凱道的地點造勢，但國民黨總統候選人韓國瑜沒搶到，蔡英文尷尬了幾秒後苦笑地說，這不是總統說的算，是依照台北市政府相關規定進行。

蔡英文14日在高雄召開「大南方大發展南台灣發展計畫」記者會，副總統候選人賴清德、總統府祕書長陳菊、行政院副院長陳其邁、行政院政務委員張景森和龔明鑫，以及立委管碧玲、蔡英文高雄市競選總部執行總幹事康裕成等人都出席。蔡英文提出包含「聚落、交通、農業、觀光」等四大策略政策，分別是「聚落帶動發展」、「交通連結世界」、「行銷撐新農業」、「觀光創造繁榮」，她強調，建設無關藍綠，蔡政府不會因為政黨輪替就放棄高雄。

而在會後聯訪被問及選前之夜綠營搶到凱道造勢，但韓國瑜沒搶到，是否代表著勝選指標？蔡英文尷尬了幾秒後苦笑地說，我們是按照台北市的相關規定排隊，最後有這個機會，利用凱道前面的地點，這不是總統說的算，是依照台北市政府相關規則進行。

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