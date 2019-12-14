馬英九砲轟蔡英文無視公投民意支持反核　「不配談民主！」

▲馬英九出席歸僑聯誼會。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

前總統馬英九14日受邀參加「歸僑聯誼會 僑親後援總會成立大會」，與黨主席吳敦義同台，一同向歸僑催票，馬英九致詞時痛批蔡英文不願意也不能捍衛中華民國的主權，也沒有意願與能力捍衛台灣民主，在以核養綠公投輸了，居然在今年4/27參加反核大遊行，民眾已經否定其核能主張，「我多次向蔡喊話，拜託蔡總統不要再談民主，因為妳不配！」

馬英九表示，孫中山早就講過，華僑為革命之母，但是華僑貢獻絕對不限於革命，還有四大貢獻，包括革命建國、抗戰救國、投資新國、愛心護國。

馬英九痛批，蔡英文不願意也不能捍衛中華民國的主權。執政三年七個月丟7邦交，「蔡英文常說維護主權要選蔡英文，千萬不能選她，選她邦交掉更多」。

馬英九還說，蔡政府有大誤會，以為邦交都是小國、窮國，跟他們邦交要花很多錢，但邦交的意思就是承認我們是主權國家，「若邦交全斷光，沒有人承認你是主權國家，到哪裡捍衛主權？」

馬英九表示，民進黨有位做過院長的大老曾說過，邦交斷光沒關係，正好推動台獨，對於他的無知與幼稚，錯愕到極點，千萬不可繼續選蔡英文。

馬英九也提及陳同佳案，蔡政府官員主張由香港人管，這是很外行人的話，在台灣發生命案，台灣百分百管轄權，香港不能管，「總統留學美國英國，怎麼連這個都不懂，所以他們根本不想捍衛主權。」

馬英九批評，蔡英文沒有意願也沒有能力捍衛台灣民主。

他表示，去年公投結果，民進黨在以核養綠公投輸了，居然在今年4/27參加反核大遊行，民眾已經否定其核能主張，「我多次向蔡喊話，拜託蔡總統不要再談民主，因為妳不配！」