學姊重回「築愛」之地機車造勢　黃瀞瑩嬌喊：宜蘭是個好地方

▲▼北市府不公布學姊遭性騷擾案調查結果，黃瀞瑩14日在宜蘭表示，尊重委員會跟市府決定。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

北市府13日決定不公布學姊遭性騷擾案調查結果，14日下午在宜蘭「眾機車隊」趴趴走拜票的學姊黃瀞瑩說，尊重委員會跟市府決定。另被問到對宜蘭有否特別的感情（學姊曾被拍到與男友在頭城過夜）？黃瀞瑩大方的笑說，宜蘭就是個好地方，所以要常來。

搶票啦！學姊黃瀞瑩現身宜蘭，學姊與蔡璧如等人民眾黨不分區立委們的「眾機車隊」，14日下午從羅東運動公園出發，學姊由蔡璧如載著，到羅東市區掃街拜票後，前進宜蘭市、礁溪鄉等地，分別在「丟丟銅森林公園」、「礁溪湯圍溝公園」讓大批粉絲們看個夠並相見歡合照，學姊們等人並在晚間逛礁溪夜市拉人氣。

機車隊出發前，被問到性騷擾案調查完成，但北市府不公布調查結果的看法時，學姊黃瀞瑩說：「我尊重調查委員會跟市府的決定，我是完成的尊重並謝謝大家的關心。」

另被問到是否有被通知調查結果內容？學姊黃瀞瑩說：「這一部分就謝謝大家的關心，我想選戰就剩下20幾天，我也請辭離開市政府，我工作的重心是全心的調整到選戰步調上，並讓選戰圓滿落幕。」

因先前被周刊拍到與男友出遊到宜蘭頭城過夜，又被問到對宜蘭有否特別的感情？學姊黃瀞瑩大方笑說，宜蘭就是個好地方，所以要常來。

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