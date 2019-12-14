「四席要全壘打！」彰化競選總部成立　藍營對選情相當樂觀

記者唐詠絮／彰化報導

選舉進入白熱化，總統候選人韓國瑜彰化縣競選總部暨立法委員候選人蕭景田競選總部聯合成立大會，14日下午於員林市龍燈公園舉行，主辦單位擺了5千張椅子，彰化縣黨部主委對選情非常樂觀，也呼籲選民投票日都能站出來為藍營投下未來的一票。

▲國民黨總統候選人韓國瑜彰化競選總部成立。（圖／記者唐詠絮攝）

▲選民中午就在現場等候。（圖／記者唐詠絮攝）

雖然韓國瑜3點才到，中午已經有支持的選民頂著大太陽等候，蕭景田的好友台北市議員鐘小平及游淑慧等人都早早來到現場，為韓國瑜加油。





▲蕭景田的好友鍾小平等人特地從台北南下。（圖／記者唐詠絮攝）

今天彰化的流程安排彰化4選區的立委參選人柯呈枋、張瀚天、謝衣鳳及蕭景田連袂站台，包括中國國民黨主席吳敦義、副主席郝龍斌、前總統馬英九及韓國瑜全國競選總部主任委員朱立倫等輔選大將全部到場，勢必將4席立委送進立法院。

▲立委林麗蟬也到。（圖／記者唐詠絮攝）

稍早，中國國民黨彰化縣黨部主委張曼莉接受專訪指出，她個人對藍營選情相當樂觀，以正向積極的為民眾謀福利，也非常有信心四席全壘打，希望選民能在選舉投票日當天都能出來投票，用手中的選票局決定我們台灣的未來。

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