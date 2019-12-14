歧視同志、詛咒蘇貞昌住院、批小英沒生孩子...3張圖看張善政「善後語錄」

▲張善政及韓國瑜失言語錄。（圖／民進黨提供，下同）

記者蔣婕妤／台北報導

韓國瑜搭檔、國民黨副總統候選人張善政12日表示，「我們不好意思說蔡英文沒有結婚，沒有結婚不是罪過，但是因為沒有生過小孩，她不知道這個心」，遭批是歧視單身女性。對此，民進黨整理出3張圖紀錄張善政的失言語錄，內容包含歧視同志、詛咒蘇貞昌住院、批小英沒生孩子等爭議。

「小英沒生孩子說」引發爭議，不過，張善政不認為自己有歧視，13日上午受訪時，完整重述昨天的講話，「生過小孩當過父母就知道，父母最在乎的是產檢有沒有問題，我們不好意思說蔡英文沒有結婚，沒有結婚不是罪過，但是因為沒有生過小孩，她不知道這個心」，強調他在乎的是產檢如果有問題，後續醫療應如何處理。

對此，蔡英文總統連任辦公室發言人林靜儀、簡舒培、顏若芳13日召開「善後屢出歧視惡言 心存善念才有善政」記者會，完整整理3大張張善政和韓國瑜近期的失言歧視語錄。

身為醫師的林靜儀狠酸，要幫張善政複習健康教育，「請不要用生理資格論，來認定一個人能不能治理國家，治理國家靠的是腦袋，不是生殖腺、生殖器，請你弄清楚，治理國家和有沒有同理心，用的是腦袋，請好好用一下腦袋。」

民進黨整理出的三張語錄，分別是「善念（唸）語錄」、「善切語錄」、「善後語錄」。其中，張善政在11月初曾說「年輕人沒出社會看蔡英文嗆中國很爽」，遭批示汙名化年輕人，張善政改口稱自己是「汙名化蔡英文」，再度被網友嗆爆。

接著，張政政在11月12日發表歧視同志言論，「同性戀有生理因素應尊重，但不一定要鼓勵」；同月底27日則詛咒行政院長蘇貞昌「住回醫院去」；接著到了12月，張善政再度因為健保議題稱蔡英文沒生過孩子不懂父母的心，挨轟是歧視單身及女性。