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「黨產不流行了！」柯文哲諷民進黨：有國營事業、前瞻8800億就夠了

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▲▼柯文哲出席大龍市場開幕典禮（圖／記者葉南州攝）

▲柯文哲。（圖／記者葉南州攝）

記者黃巈禾／台北報導

台北市長、民眾黨主席柯文哲的夫人陳佩琪13日在臉書透露，為什麼媒體過去都是監督執政黨，現在卻反過來都監督在野黨？柯文哲聽了笑說「現在不流行什麼黨產了啦，有國營事業、離岸風電和8800億前瞻計畫就夠了」。

陳佩琪表示，過去民進黨每次選舉時，他們全家都會四處幫忙拉票，有一年立委選舉推出「四季紅」配票法，投票當天，她還跟柯文哲起了小爭執，全家身分證最後碼幾乎都集中投給某一候選人，她直覺票源要分散到其他知名度較低的候選人才會全中，

陳珮琪指出，但柯文哲卻堅持按配票規則投票，根據統計理論，大家都遵守規則應可配票成功，「唉！這就是那時我們對他們的支持，如今這個黨卻變成如此執政無能，吃相難看，真是讓人唏噓！」

陳珮琪想問，現在政黨應該都沒什麼黨產，但有政黨卻有錢到檯面上的主流媒體和一堆暗黑網軍都吹捧、護航成這樣，為什麼媒體過去都是監督執政黨，現在卻反過來都監督在野黨？

陳珮琪透露，當時柯文哲邊回答邊嘲笑她說，「現在不流行什麼黨產了啦，有國營事業、離岸風電和8800億前瞻計畫就夠了」。

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