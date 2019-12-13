災前紮實訓練災時智慧管控　黃偉哲：全力提升救災安全

▲台南市長黃偉哲，參觀消防局各式救災、救護、救援裝備，期許消防人員善用裝備提升消防救災戰力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲表示，在面對各型態災害的千變萬化及瞬息萬變，消防人員的搶救能力，除了必須確保自身安全外，也要有隨機應變的搶救能力，如此將對保障台南市民生命財產安全更有效果，同時也展現出對安全大台南的重視。

近年來國內消防人員救災殉職案件頻傳，自2013年至2019年間，殉職人數高達27人，尤其在2014年高雄氣爆、2015年桃園新屋保齡球館大火、2018年桃園平鎮敬鵬工廠大火，甚至於近日台中市大雅區鐵皮工廠火災搶救，均造成消防人員嚴重傷亡，透過案例省思，台南市消防局積極推動各項救災技能訓練，並運用科技智慧加強火場安全管理，以維護救災人員安全為首要目標。

13日消防局發表「救災安全APP」是參考美國消防協會NFPA1404規定收集同仁空氣呼吸器消耗檢測大數據及運用科技智慧管理建置，用在控管救災人員進出火場情形，輔助現場安全官管控入室救災人員及工作時間，並有氣瓶存量警示，如發現氣瓶存量不足，可即時下令消防員撤離火場，比傳統使用白板等人工方式彙整資訊來的更便利、更有效率。

同時，引進遠端監控技術及無人機航點救援電腦，將遠端監控鏡頭安裝於消防車上，於災害發生時，現場除指揮官可下達指令外，消防局總督導官亦可藉由指揮中心螢幕或個人手機即時掌握現場災情，並且搭配無人機電腦預先規劃航點即時監控災情、傳遞災害現場影像，有助於現場指揮官決策判斷，加速救援行動，強化控管機制，以提升救災效率並守護市民財產及生命安全。





台南市消防局亦規劃製作動態訓練教材，全面提升台南市局消防人員執行火災搶救能力，熟練各項火搶基本技能及建立救災安全之正確觀念，教材規劃個人防護裝備、水帶瞄子及梯間佈線、火災特性及火勢控制、通風排煙、人命救助及mayday自救、水源供應、架梯操作、強制進入等8大主題，運用外國文獻翻譯彙整重點來比較國內外火災搶救技能與知識的區別，及應該特別注意的事項，並配合台南市消防局專業教官口述及實地實作，以影片拍攝方式呈現給局內第一線同仁參考學習，讓消防救災人員再進行火災搶救實地訓練前先預做準備，以精進消防及火災搶救技術與品質。

消防局說，在專業的火災搶救技能背後，歸功於完整及有系統的訓練，為了能夠在各種火災類型中，發揮火災搶救效能，確保消防人員自身的安全，同心協力搶救作戰，期望透過情境訓練教材能夠提高消防、義消等人員的火災搶救技能與專業程度，並且建立完善的團隊合作默契，相信如此不僅能夠團結救災團隊的向心力，也為將來可能面對的火災現場作足充分準備。

針對救災主力車輛配置行動派遣專用GPS車隊管理平板174部，預載119行動派遣專用APP，搭配山難搜救專用定位儀GPS，提供消防人員24小時內受理案件資訊兼具GPS座標定位功能，能即時顯示車輛定位點座標資訊，除協助案件現場地址搜尋規劃與導航救災車輛路徑至報案地點外，亦顯示附近消防水源、毒化物場所、AED等相關救災資訊圖示，以協助指揮官即時掌握出勤人車等案件相關統計資料。

第一線救護車配置60台救護平板內建救護紀錄表E化管理系統，搭配紙本救護紀錄表雙軌上線，針對送醫過程中運用行動通訊與平板等資訊技術，結合派遣系統及E化表單，讓救護車-119指揮中心-醫院三方快速回報傷病患資料，且與台南市各家急救責任醫院協調搭配使用，預計2020年1月1日正式上線，提升台南市民到院前緊急救護醫療品質。

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