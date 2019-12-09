黃偉哲要用台灣第一的決心　舉辦全國最大造勢活動

▲2020蔡英文台南競選總主委黃偉哲市長，召開組織會議中強調，將以台灣第一的決心，舉辦全國最大造勢活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2020蔡英文台南競選總主委黃偉哲市長，12月8日召開組織會議表示，12月14日下午2時半，將於西門路四段及立賢路口，舉辦蔡英文台南競選總部成立大會暨創意園遊會，預計超過2萬名市民參加。

小英競總指出，屆時蔡英文總統與賴清德副總統候選人站在一起，共同邁向2020總統連任、立委全壘打的大選勝利。黃偉哲市長並向組織幹部說明，接著1月5日還要再辦理一場全國最大造勢活動，目標超過10萬人，展現「台灣第一」的決心。

黃偉哲說明指出，台南不只有豐厚的觀光文化與美食，更是台灣的民主聖地與指標，將其市政成績尤其面對中國對台灣的威脅，擴大市民的熱情與肯定，讓市民能在中國對台灣的威脅中，重新感受到生活在台南的喜悅與驕傲，與民進黨執政的成績與價值，並與蔡英文總統、賴清德副總統候選人一起邁向2020的民主勝利。因此，不只12月14日的活動勢必要圓滿成功之外，在2020大選前，還要再舉辦一場全國最大造勢活動，要讓整個台南熱起來，一起和「英德」站在台灣這一邊，達成2020台灣要贏、台南第一的目標。

黃先柱總幹事說明12月14日台南市競選總部成立，將以台南美食與觀光文化為主軸的創意園遊會活動方式來呈現，除了蔡英文總統與賴清德副總統候選人，以及陳菊祕書長、卓榮泰主席都將親自蒞臨。台南競總也準備創意園遊會與舞台表演，適合闔家大小出遊。現場並安排立委攤位，透過輕鬆的方式讓市民對民進黨提名賴惠員、郭國文、陳亭妃、林宜瑾、林俊憲以及王定宇等六立委候選人及各項政策有更深的了解，並增加與民眾互動。

潘新傳主任勉勵現場將近80位的競總秘書群，台南歷年來總統大選的得票率，每每都是台灣第一，而2020的大選更是台灣主權、自由與經濟發展能否存續的挑戰，要大家務必要再加強與地方組織的聯繫與經營，不只贏得2020大選，更讓台南再次獲得最高得票率，展現台南第一、民主火車頭的角色。