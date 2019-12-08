移民節移師台南熱情登場　黃偉哲感謝新住民為台灣注入活力

▲內政部移民署與台南市政府合作，於奇美博物館前奧林匹亞草坪舉辦「新光閃南瀛、幸福耀台灣」慶祝活動，吸引來自各地的民眾、新住民及移工朋友參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



一年一度的移民節即將到來，內政部移民署與台南市政府合作，8日於奇美博物館前奧林匹亞草坪舉辦「新光閃南瀛、幸福耀台灣」慶祝活動，吸引來自各地的民眾、新住民及移工朋友參加，內政部部長徐國勇與台南市長黃偉哲，以及立委林麗蟬和陳靜敏和市議員穎艾達利Ingay Tali也到場同樂。

除了和馬紹爾群島共和國艾芮瓊大使及越南、印尼、泰國、菲律賓、馬來西亞、義大利、美國、日本與韓國等各國貴賓共同擊鼓為台灣祈福，也見證歸化國籍儀式和表揚為台灣奉獻付出的優秀新住民及移工的儀式。



黃偉哲市長表示，非常歡迎世界各地的朋友來到台灣逐夢、圓夢成為新住民，也很榮幸今年能和內政部合作在台南舉辦移民節盛事；今日在場看到很多來自各地溫暖友善的新住民朋友，台南市民也是好客相待，黃市長希望藉著移民節的舉辦，能與許多新住民以及新台灣之子做一個交流與融合，讓台灣的社會更加和諧，也能讓台灣人民更加具有競爭力。





黃偉哲市長指出，除了蔡英文總統的新南向政策之外，不論中央或地方政府還有許多跟其他國家有密切互動的關係，雙方藉著不管是婚姻、投資或是教育種種的原因，也都能夠為雙方做最好的交流，同時也豐富了台灣的文化，更加強民眾對世界的認知。



徐國勇部長表示，移民在台灣絕對受到尊重與保護，而且一定會很快地和台灣社會融為一體，並以現場演奏的鼓樂為例，如果只有敲擊一種鼓，樂聲是單調無趣的，需要有各式各樣不同大小的鼓發出來的聲音，才能組成美麗的節奏；同樣的道理，台灣是一個移民社會，大家來自不一樣的地方，就好像是不一樣的鼓，可是，你我在社會發揮出來的功能就是把這些不同的聲音集合起來，變成台灣最美麗的聲音，而每個新住民與我們融合後，所呈現出來的生活方式便造就了一個幸福的台灣。





徐國勇部長又以英文單字Colorful為例，說明台灣的美好是因為有各式各樣的顏色加入，世界才會是彩色的、漂亮的。因此，當我們把來自世界各地的新住民加入台灣社會，就讓台灣成為一個色彩繽紛的國家，這才是最美麗的台灣。





內政部移民署表示，目前因為婚姻來到台灣的新住民已經超過55萬人，加上新二代子女，總數更接近百萬人。此外，還有數十萬名來自世界各國的朋友們，也在台灣這塊土地上認真工作、努力求學、傳教弘法或投資經商，對於我國基礎建設、經濟發展、長者照顧及文化生活等各個層面都有非常重要的貢獻，移民讓朝氣蓬勃的台灣愈來愈有活力，成就當前社會榮景與獨特風貌。



政府近年透過跨部會合作，已陸續完成新住民語文納入課綱、簡化母國學歷採認等工作，並擴大新住民及其子女培力方案，為國家未來長遠發展厚植具有國際競爭力的人才，將持續不遺餘力地推動新住民照顧措施，期盼不論來自何方，也不分先來後到的人們，來到台灣這塊土地都能夠共融共好，攜手打造幸福家園。