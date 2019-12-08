　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

移民節移師台南熱情登場　黃偉哲感謝新住民為台灣注入活力

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲內政部移民署與台南市政府合作，於奇美博物館前奧林匹亞草坪舉辦「新光閃南瀛、幸福耀台灣」慶祝活動，吸引來自各地的民眾、新住民及移工朋友參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲內政部移民署與台南市政府合作，於奇美博物館前奧林匹亞草坪舉辦「新光閃南瀛、幸福耀台灣」慶祝活動，吸引來自各地的民眾、新住民及移工朋友參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

一年一度的移民節即將到來，內政部移民署與台南市政府合作，8日於奇美博物館前奧林匹亞草坪舉辦「新光閃南瀛、幸福耀台灣」慶祝活動，吸引來自各地的民眾、新住民及移工朋友參加，內政部部長徐國勇與台南市長黃偉哲，以及立委林麗蟬和陳靜敏和市議員穎艾達利Ingay Tali也到場同樂。

▲內政部移民署與台南市政府合作，於奇美博物館前奧林匹亞草坪舉辦「新光閃南瀛、幸福耀台灣」慶祝活動，吸引來自各地的民眾、新住民及移工朋友參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

除了和馬紹爾群島共和國艾芮瓊大使及越南、印尼、泰國、菲律賓、馬來西亞、義大利、美國、日本與韓國等各國貴賓共同擊鼓為台灣祈福，也見證歸化國籍儀式和表揚為台灣奉獻付出的優秀新住民及移工的儀式。

▲內政部移民署與台南市政府合作，於奇美博物館前奧林匹亞草坪舉辦「新光閃南瀛、幸福耀台灣」慶祝活動，吸引來自各地的民眾、新住民及移工朋友參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）
黃偉哲市長表示，非常歡迎世界各地的朋友來到台灣逐夢、圓夢成為新住民，也很榮幸今年能和內政部合作在台南舉辦移民節盛事；今日在場看到很多來自各地溫暖友善的新住民朋友，台南市民也是好客相待，黃市長希望藉著移民節的舉辦，能與許多新住民以及新台灣之子做一個交流與融合，讓台灣的社會更加和諧，也能讓台灣人民更加具有競爭力。

▲內政部移民署與台南市政府合作，於奇美博物館前奧林匹亞草坪舉辦「新光閃南瀛、幸福耀台灣」慶祝活動，吸引來自各地的民眾、新住民及移工朋友參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長指出，除了蔡英文總統的新南向政策之外，不論中央或地方政府還有許多跟其他國家有密切互動的關係，雙方藉著不管是婚姻、投資或是教育種種的原因，也都能夠為雙方做最好的交流，同時也豐富了台灣的文化，更加強民眾對世界的認知。

▲內政部移民署與台南市政府合作，於奇美博物館前奧林匹亞草坪舉辦「新光閃南瀛、幸福耀台灣」慶祝活動，吸引來自各地的民眾、新住民及移工朋友參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）
徐國勇部長表示，移民在台灣絕對受到尊重與保護，而且一定會很快地和台灣社會融為一體，並以現場演奏的鼓樂為例，如果只有敲擊一種鼓，樂聲是單調無趣的，需要有各式各樣不同大小的鼓發出來的聲音，才能組成美麗的節奏；同樣的道理，台灣是一個移民社會，大家來自不一樣的地方，就好像是不一樣的鼓，可是，你我在社會發揮出來的功能就是把這些不同的聲音集合起來，變成台灣最美麗的聲音，而每個新住民與我們融合後，所呈現出來的生活方式便造就了一個幸福的台灣。

▲內政部移民署與台南市政府合作，於奇美博物館前奧林匹亞草坪舉辦「新光閃南瀛、幸福耀台灣」慶祝活動，吸引來自各地的民眾、新住民及移工朋友參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

徐國勇部長又以英文單字Colorful為例，說明台灣的美好是因為有各式各樣的顏色加入，世界才會是彩色的、漂亮的。因此，當我們把來自世界各地的新住民加入台灣社會，就讓台灣成為一個色彩繽紛的國家，這才是最美麗的台灣。

▲內政部移民署與台南市政府合作，於奇美博物館前奧林匹亞草坪舉辦「新光閃南瀛、幸福耀台灣」慶祝活動，吸引來自各地的民眾、新住民及移工朋友參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

內政部移民署表示，目前因為婚姻來到台灣的新住民已經超過55萬人，加上新二代子女，總數更接近百萬人。此外，還有數十萬名來自世界各國的朋友們，也在台灣這塊土地上認真工作、努力求學、傳教弘法或投資經商，對於我國基礎建設、經濟發展、長者照顧及文化生活等各個層面都有非常重要的貢獻，移民讓朝氣蓬勃的台灣愈來愈有活力，成就當前社會榮景與獨特風貌。

政府近年透過跨部會合作，已陸續完成新住民語文納入課綱、簡化母國學歷採認等工作，並擴大新住民及其子女培力方案，為國家未來長遠發展厚植具有國際競爭力的人才，將持續不遺餘力地推動新住民照顧措施，期盼不論來自何方，也不分先來後到的人們，來到台灣這塊土地都能夠共融共好，攜手打造幸福家園。

ET快訊
「1.7億車隊迎娶」男星帥兒娶媳婦！席開120桌　5輛飛天女
300億前夫娶小三「正宮爆瘦剩22公斤」慘賣個人收藏治病
孫安佐再打臉米砂！首PO閃照「只有阿乃是我最愛」：把她追回來
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園「想演就演戲劇節」　資源到位2019持續演出爆場

「1.7億車隊迎娶」藝人黑面仔帥兒娶媳婦！世紀婚席開120桌　5輛飛天女神曝光

移民節移師台南熱情登場　黃偉哲感謝新住民為台灣注入活力

台南公費流感疫苗開打　黃偉哲溫馨提醒預防勝於治療

台南左鎮農特產市集熱鬧開市　黃偉哲大推在地新鮮蔬果

台南市勞工局與工會助100戶弱勢修屋　黃偉哲親臨工地讚揚致謝

響應國際移民日　花蓮「享異市集」展現新住民多元文化

影／2019菲律賓聖誕節活動在桃園　游建華感謝班納友致力台菲交流

台東縣終身學習成果嘉年華登場　饒慶鈴：激盪更優質的學習課程

台東慢食節「團圓餐桌」登場　讓慢食不只是市集而是生活形態

高以翔生前帶爸媽錄旅遊節目　同框自拍「他們以後看到這畫面一定難忘」

周杰倫怒嗆「小巨蛋要你同意」　蕭敬騰笑回：我申請到了

陳小春躺地喊「爽」：終於在台北演唱會！　場外挺港民眾抗議嗆「滾出台灣」

《葉問4：完結篇》10年傳奇最後一戰　甄子丹單手「詠春戰太極」再創經典

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

謝和弦老婆PO超音波照驚爆懷孕　阿扣交保後...FB貼出「女生影片」

她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

陳意涵「清理螃蟹」嚇到大叫　一句「拿去放生好了」老公傻眼ＸＤ

吳亦凡「真實體重」曝光！　一看數字傻了...轉眼和潘瑋柏繼續吃ＸＤ

最怕看醫生！阿公喊「過來～」乖毛孩勇敢走進診間...原因感人

桃園「想演就演戲劇節」　資源到位2019持續演出爆場

「1.7億車隊迎娶」藝人黑面仔帥兒娶媳婦！世紀婚席開120桌　5輛飛天女神曝光

移民節移師台南熱情登場　黃偉哲感謝新住民為台灣注入活力

台南公費流感疫苗開打　黃偉哲溫馨提醒預防勝於治療

台南左鎮農特產市集熱鬧開市　黃偉哲大推在地新鮮蔬果

台南市勞工局與工會助100戶弱勢修屋　黃偉哲親臨工地讚揚致謝

響應國際移民日　花蓮「享異市集」展現新住民多元文化

影／2019菲律賓聖誕節活動在桃園　游建華感謝班納友致力台菲交流

台東縣終身學習成果嘉年華登場　饒慶鈴：激盪更優質的學習課程

台東慢食節「團圓餐桌」登場　讓慢食不只是市集而是生活形態

「酒測值0.76」臨檢不停遭開9槍！全車都彈孔…射擊畫面曝光　駕駛：執法過當

大專棒聯／B組戰況太刺激　4隊搶最後一張複賽門票

貪吃貓專門偷主人食物　買回整包墨西哥餅…20片全被各咬一口

冷戰該哄女友嗎？他曝「男生超直想法」　網友哭喊：原來自己不重要

請筆記！「別把幸福寄託別人身上」　女孩們早該懂的7件事

「EXO最紅的時候MV都出國拍」　SUHO嗆SM：現在連旅館房間都變小

吳宗憲揭當年「未婚生子」內幕...爆和莫文蔚有關！全場噗嗤大笑

那邊長痘痘！台南男伸手狂摳…下秒噴鮮血「瞬間軟掉」

2019第36屆曾文水庫馬拉松熱情開跑　黃偉哲為選手們加油

桃園「想演就演戲劇節」　資源到位2019持續演出爆場

悄悄進入前女友家...看她只穿內褲躺床 渣男硬上「瘋狂衝刺」：原諒一次

地方熱門新聞

吃早餐連2次吃到毛！新北女氣炸PO網

殺石虎獵人集集出沒！鎮長說話了

老嫗滿口日語　枋警肢體語言協助返家

蔡英文、陳亭妃總部成立氣勢如虹

桃園養殖漁民　邀立委參選人簽承諾

接韓競選總部主委？王惠美不鬆口

蔡英文、林宜瑾永康競總暨溪南競總成立

桃捷樂齡一起GO！　第二波登場

花蓮太平洋馬拉松　千杯薑茶送暖

無人機夜光競賽　64高手聚桃園

不畏低溫　盧秀燕為護牙馬拉松鳴槍

1.7億車隊迎娶！藝人黑面仔帥兒娶媳

蔡英文力薦王定宇

熊抱小智太OVER！河馬樂樂惹怒網友

更多熱門

相關新聞

台南公費流感疫苗開打

台南公費流感疫苗開打

氣溫驟降，小心感冒，台南市政府為照顧市民朋友的健康，市長黃偉哲8日上午出席衛生局於南區北極殿舉辦的「65歲以上長者與學齡前幼童流感疫苗開打宣導記者會」，期藉由本次的公費流感疫苗開打宣傳，提醒民眾注意身體狀況。

台南左鎮農特產市集熱鬧開市

台南左鎮農特產市集熱鬧開市

台南市勞工局與工會助100戶弱勢修屋

台南市勞工局與工會助100戶弱勢修屋

響應國際移民日　花蓮新住民展現多國文化

響應國際移民日　花蓮新住民展現多國文化

陸「PCL191多管火箭炮」駐紮福建：最靠台灣

陸「PCL191多管火箭炮」駐紮福建：最靠台灣

關鍵字：

移民節台南黃偉哲新住民台灣活力

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

好市多上架沙龍香！JO MALONE 5.7折價俗翻

與男友吵架！女大生男同事家喝酒遇害

夾到手躺急診！藍營擠台大病房　陳玉珍回應了

那對夫妻「第2胎流掉了」！Kim心痛：也許他還沒準備好

空橋破大洞　1歲女童踩空墜樓亡

12星座2020財運！唐綺陽：水瓶倒數第2倒楣犯小人

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

上大號誤入女廁！　他「機智一招」無破綻脫身

酒駕房仲恍神衝臨檢站...警開9槍+上銬毆打

飢餓哥聽不懂英文　竟將英語妹「斬首開腦配飯吃」

米砂公開認愛「交往2個月素人男友」

叮嚀妻不能吃牛肉仍發生慘案　帝爺公：等她出院你就知

Hold住姐崩潰曝近況照！

謝和弦私人臉書顯示「單身」！預告今晚台中正常演出

膠帶黏香蕉365萬　他當場吃光

更多

最夯影音

更多
高以翔生前帶爸媽錄旅遊節目　同框自拍「他們以後看到這畫面一定難忘」

高以翔生前帶爸媽錄旅遊節目　同框自拍「他們以後看到這畫面一定難忘」
周杰倫怒嗆「小巨蛋要你同意」　蕭敬騰笑回：我申請到了

周杰倫怒嗆「小巨蛋要你同意」　蕭敬騰笑回：我申請到了

陳小春躺地喊「爽」：終於在台北演唱會！　場外挺港民眾抗議嗆「滾出台灣」

陳小春躺地喊「爽」：終於在台北演唱會！　場外挺港民眾抗議嗆「滾出台灣」

《葉問4：完結篇》10年傳奇最後一戰　甄子丹單手「詠春戰太極」再創經典

《葉問4：完結篇》10年傳奇最後一戰　甄子丹單手「詠春戰太極」再創經典

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面