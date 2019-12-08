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台南公費流感疫苗開打　黃偉哲溫馨提醒預防勝於治療

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▲台南市衛生局於南區北極殿舉辦「65歲以上長者與學齡前幼童流感疫苗開打宣導記者會」，期藉由本次的公費流感疫苗開打宣傳，提醒民眾注意身體狀況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市衛生局於南區北極殿舉辦「65歲以上長者與學齡前幼童流感疫苗開打宣導記者會」，期藉由本次的公費流感疫苗開打宣傳，提醒民眾注意身體狀況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

氣溫驟降，小心感冒，台南市政府為照顧市民朋友的健康，市長黃偉哲8日上午出席衛生局於南區北極殿舉辦的「65歲以上長者與學齡前幼童流感疫苗開打宣導記者會」，期藉由本次的公費流感疫苗開打宣傳，提醒民眾注意身體狀況。

活動現場即有南區衛生所醫療團提供接種流感疫苗服務，65歲以上長者可持健保卡及身分證，學齡前幼童則需攜帶兒童手冊及健保卡，便可接種公費四價流感疫苗，提供完善保護力，讓預防勝於治療。

黃偉哲市長表示，推動公費流感疫苗注射，是中央政府對於國人的照顧，尤其是，今年的流感疫苗從過去的三價劑型升級為四價，費用也相對提高，但，這也顯示注射疫苗對於人民預防流感確實有幫助，因此中央和地方政府都很樂意投入經費維護民眾的身體健康。

▲台南市衛生局於南區北極殿舉辦「65歲以上長者與學齡前幼童流感疫苗開打宣導記者會」，期藉由本次的公費流感疫苗開打宣傳，提醒民眾注意身體狀況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，注射疫苗不只能預防流感，若有普通的感冒，身體不適的症狀也會因此舒緩，對於65歲以上的長輩，或是年輕人和小朋友，都有很大的幫助。此外，由於最近氣溫驟降，黃市長也貼心地提醒大家，遇到天氣涼冷的時候可以戴口罩，或是覺得身體不適的時候也要戴口罩，才能保護自己和別人，避免病毒傳播。8日到場一同關心市民朋友健康的來賓，還有市議員周麗津、蔡淑惠和呂維胤。

衛生局表示，為響應長者及幼兒開打日，台南37區衛生所亦同步開立門診，服務台南市長者及幼兒接種流感疫苗。公費四價流感疫苗施打，今年第2階段接種對象為65歲以上老人及學齡前幼兒，於12月8日開打，本次受世界衛生組織（WHO）延遲公布疫苗選株結果影響延後開打期程，故採三階段接種；第1階段為11月15日校園學生接種因故無法於學校安排接種日施打，學生可於學校接種日後持補接種通知單至合約醫療院所進行流感疫苗補接種。

▲台南市衛生局於南區北極殿舉辦「65歲以上長者與學齡前幼童流感疫苗開打宣導記者會」，期藉由本次的公費流感疫苗開打宣傳，提醒民眾注意身體狀況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第3階段則將於2020年1月1日開打，對象為滿50歲以上成人、高風險慢性病人（含BMI≧30）、罕見疾病患者及重大傷病患者、孕婦及六個月內嬰兒之父母、安養、養護及長照機構之受照顧者及所屬工作人員、幼兒園托育人員及托育機構托育人員等其他公費對象。

關於流感疫苗相關資訊可至台南市政府衛生局「衛生安全—流感疫苗及肺鏈疫苗專區—流感疫苗相關資料」（https://health.tainan.gov.tw/）查詢。

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